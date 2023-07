Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je Rusija na mesti izstrelila 19 manevrirnih raket in nadnje poslala 19 brezpilotnih letalnikov. »Peklenska noč za naše ljudi,« je dejal vodja ukrajinske državne službe za izredne razmere Sergej Kruk. Eno smrtno žrtev so potrdili v Odesi, drugo pa v Mikolajivu, kjer so ruske rakete padle na središče mesta. Poškodovano je bilo veliko stavb. Reševalne službe pod ruševinami še naprej iščejo preživele. V Odesi je bil med drugim poškodovan kitajski konzulat. Skupno je bilo ranjenih več kot 20 ljudi.

»Ruski teroristi še naprej poskušajo uničiti življenje v naši državi,« je v odzivu na nove napade na Twitterju zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in pojasnil, da ukrajinska zračna obramba ni mogla uničiti vseh ruskih raket. Prebivalcem je zagotovil, da bodo »skupaj prebrodili ta grozni čas«.

Iz Moskve so medtem sporočili, da je ruska vojska v nočnih napadih zadela ukrajinsko vojaško infrastrukturo v bližini Odese in Mikolajiva. Po njihovih navedbah je uničila »infrastrukturo za skladiščenje goriva in streliva«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pristanišča v Odesi in okolici so ključna tranzitna vozlišča za izvoz žita iz Ukrajine. Podobno velja za Mikolajiv, ki leži nekoliko bolj v notranjosti proti vzhodu in je približno 200 kilometrov oddaljen od polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 nezakonito priključila Rusija.

Iz Kijeva so v sredo sporočili, da je Rusija v napadih v okolici Odese uničila 60.000 ton žita, namenjenega za izvoz, potem ko je Moskva v začetku tedna odstopila od dogovora izvozu žita prek Črnega morja. Zelenski je Moskvo obtožil, da je svoje napade namerno usmerila v infrastrukturo, potrebno za izvoz žita.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da bo Ukrajina ladje, ki bodo plule proti ruskim pristaniščem v Črnem morju, obravnavala kot prevoznice vojaškega tovora. Dodalo je, da bo to pričelo veljati danes ob polnoči po lokalnem času. Pred tem so v sredo enako držo napovedali v Moskvi. Države, pod zastavami katerih bodo ladje plule, za Rusijo od danes poleg tega veljajo za udeleženke konflikta v Ukrajini na strani Kijeva.