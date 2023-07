Sara Fabjan: Zaroletano (LUD Literatura)

O neskončnih selitvah iz enega predragega najemniškega stanovanja v drugo, potrošništvu, gneči in hrepenenju po drugačnem življenju med drugim v svojem pesniškem prvencu piše Sara Fabjan (1992), magistrica kognitivnih znanosti in doktorska študentka psihologije, ki pesmi že dolgo objavlja v različnih literarnih revijah. Njena urbana poezija o življenju človeka v mestu je napisana v pogovornem jeziku, ki se ne boji vulgarizmov in se je otresel pravopisnih pravil glede velikih začetnic in ločil.

Lauren Wolk: Gora odmevov (Mladinska knjiga)

V obdobje po veliki depresiji postavljen roman ameriške pisateljice Lauren Wolk spremlja 12-letnico, katere življenje se, potem ko njena družina izgubi skoraj vse in se je prisiljena iz udobnega meščanskega doma preseliti na Goro odmevov, korenito spremeni. Pripovedovalki je neukročena narava všeč, toda ko se njen oče ponesreči in obleži v komi, se ji vsakdan začne vrteti okoli poskusov njegove obuditve, pri čemer se zateka v naravo, ki ima to lastnost, da je obenem prijatelj in sovražnik.

Vladimir Nazor: Zgodbe z otoka (Sanje)

V novi zbirki Iskra založbe Sanje je izšla knjižica Zgodbe z otoka hrvaškega pesnika Vladimirja Nazorja. V njej so združene tri zgodbe: Odisejeva votlina, Je bil uboj? in Kobol. Dogajajo se na otoku Brač, kjer se je pisatelj rodil leta 1876 v mestecu Postira. Gre za lirične avtobiografske pripovedke, v katerih Vladimir Nazor zapisuje spomine svojih otroških doživetij na eni strani, na drugi pa tudi trdo otoško življenje na mediteranskem otoku konec 19. stoletja. Knjiga je hkrati izšla tudi v hrvaškem jeziku.

Natasha Lunn: Pogovori o ljubezni (Mladinska knjiga)

Pogovori o ljubezni so knjiga, v kateri se osebno prepleta s strokovnim. Novinarka Natasha Lunn se je štiri leta pogovarjala z različnimi strokovnjaki za razmerja ter skušala razvozlati nove poglede na ljubezen od njenega vznika do razpada ljubezenske zveze, pa tudi o izgubi in osamljenosti. Knjiga ne govori le o partnerski ljubezni, temveč o vseh oblikah ljubezni, od starševske do prijateljske. Tako je nastala precej iskrena knjiga intervjujev o temi, ki se tiče slehernika. Ni čudno, da je knjiga ob izidu postala uspešnica.

Dušan Merc: Picerist (Založba Goga)

Leta 2005 so neznani vlomilci oropali bančne sefe na Slovenski cesti. To je ogrodje navideznega kriminalnega romana Dušana Merca, ki se namesto na zločin osredotoča na zapornika, ki pravi, da ko si zaprt, se prostor skrči, čas podaljša, človek pa ostane isti. Roman Picerist s podnaslovom Sporni eseji o zločinu se začne z umorom, katerega izvršitelj je že znan. Od tu dalje pa je zgodba o zaporniškem življenju ob hkratnem odstiranju skrivnosti preteklega kriminalnega življenja.