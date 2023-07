Visoke temperature ogrožajo zlasti tiste, ki se z njimi niso zmožni spopasti, kot so starejši, otroci ter revni in brezdomci, je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pri tem je poudaril, da izpostavljenost vročini pogosto slabša že obstoječe zdravstvene težave pri ljudeh ter lahko vodi v prezgodnjo smrt.

V luči tega WHO sodeluje s Svetovno meteorološko organizacijo (WMO) in podpira države pri razvoju akcijskih načrtov za spopadanje z vročino in njenimi posledicami na zdravje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

WHO je sicer že v torek sporočila, da je nepripravljenost na vročino lahko smrtno nevarna. Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je ljudi pozval, naj se izogibajo vročini in napornemu delo v najbolj vročem delu dneva, ostanejo hidrirani in nosijo lahkotna oblačila.

WMO je medtem v torek opozorila, da bodo visoke temperature na severni polobli vztrajale in se ponekod še okrepile. Po njeni oceni bi se moral svet pripraviti na vse bolj intenzivne vročinske valove. Ob tem je organizacija opozorila na zdravstvena tveganja, povezana s hudo vročino, pri čemer je posebej izpostavila visoke nočne temperature.