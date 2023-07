»Ne vemo, od kod je prišla,« je pojasnil tiskovni predstavnik policije v Berlinu. Policijo je na prisotnost velike mačke opozoril prebivalec, ki jo je posnel iz avtomobila, ko je domnevno napadla in ubila divjega prašiča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri iskanju živali v berlinskem predmestju Kleinmachnow sodelujejo policisti, lovci in veterinarji, pomagajo jim tudi s helikopterji. Policija je prebivalce Kleinmachnowa ter sosednjih predmestij Teltow in Stahnsdorf pozvala, naj ostanejo doma, domače živali zadržujejo v zaprtih prostorih in naj ne hodijo v gozd, poroča časnik Deutsche Welle.

Vrtci v omenjenem predmestju z okoli 20.000 prebivalci bodo danes sicer ostali odprti, prav tako mestna hiša, medtem ko so prodajalce na tržnici pozvali, naj danes stojnic ne postavijo. »Takšne stvari se ne dogajajo vsak dan,« je med drugim dejala tiskovna predstavnica občine.