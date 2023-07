Sklepe o rezultatu izbirnega postopka so kandidatom že posredovali elektronsko prek portala eVŠ. Rok za pritožbo na sklepe je 7. avgust. Pritožbo je mogoče oddati elektronsko prek omenjenega portala, so v sredo sporočili z ministrstva za visoko šolstvo.

Vpis sprejetih kandidatov bo na visokošolskih zavodih potekal od 24. julija do najkasneje 17. avgusta. O točnih terminih bodo kandidate obvestili visokošolski zavodi. Omejitev vpisa za slovenske državljane in državljane EU za študijsko leto 2023/24 imajo 104 študijski programi oziroma smeri in načini študija. Podatki o številu sprejetih kandidatov in o omejitvah v prvem prijavnem roku so dostopni na portalu eVŠ.

Drugi prijavni rok bo od 21. do 25. avgusta. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta objavljeni na spletnem portalu eVŠ ter na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

V skladu z razpisom za vpis se v drugem prijavnem roku na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta. Prijavo za vpis kandidati oddajo kot elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ.

Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2023/2024, lahko prošnjo za sprejem oddajo do 16. avgusta, če se želijo uvrstiti na prvo prednostno listo. Po tem datumu pa lahko oddajo prošnjo in se uvrstijo na nadaljnje prednostne liste.

Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje. Prošnjo oddajo kot elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ, so še zapisali na ministrstvu za visoko šolstvo.