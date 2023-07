Konservativna vlada britanskega premierja Rishija Sunaka že dolgo obljublja in ponavlja, da bo ustavila prenatrpane gumijaste čolne in druga majhna plovila, s katerimi s severne francoske obale v državo prihajajo nezakoniti migranti, za katere je Združeno kraljestvo obljubljena dežela. Organiziranim kriminalcem za prečkanje Rokavskega preliva plačajo skoraj 6000 evrov na osebo. Lani je napovedala zakon, ki bo nedvoumen glede tega, da nihče, ki pride v Britanijo nezakonito, tam ne bo ostal. Poslanska zbornica, v kateri imajo konservativci veliko večino, je zakon o nezakonitem priseljevanju, kot se mu uradno reče, potrdila aprila, zdaj pa je to storila še lordska zbornica. To pomeni, da je za njegovo dokončno potrditev potreben samo še kraljev blagoslov, kar je formalnost.

Ruanda še visi v zraku

Cilj zakona naj bi bil predvsem odvračanje potencialnih migrantov od poskusov nezakonite naselitve na Otoku, saj predvideva, da bodo vse, ki jih najdejo, takoj poslali domov ali v drugo varno državo. Prav tako bodo vsem za vedno prepovedali vrnitev v Britanijo. Zakon je tudi zelo podroben glede drugih ukrepov. Predvideva na primer odvzem mobilnega telefona vsem, ki bi prišli s čolni, in zmanjšanje možnosti za pridobitev azila, če so migranti »vrgli kakšen svoj dokument v morje«.

Glasna protestna skupina Best for Britain(Najbolje za Britanijo), ki si prizadeva za ohranitev tesnih mednarodnih vezi države po brexitu, trdi, da zakon beguncem in azilantom odreka pravice, ki jim pripadajo po mednarodnem pravu, in da bo povečal število priprtih migrantov na račun davkoplačevalcev. Združeni narodi pa so v torek v zanje nenavadno kritični izjavi zapisali, da zakon krši obveznosti, ki jih ima Velika Britaniji po mednarodnem pravu. Podpisala sta jo prvi mož agencije ZN za človekove pravice Volker Türk in vodja agencije ZN za begunce Filippo Grandi.Predstavnik britanskega notranjega ministrstva se je odzval z besedami, da to ne drži in da država resno jemlje svoje mednarodne obveznosti. Nekdo se očitno moti.

Vlada sicer tudi potem, ko bo kralj podpisal zakon, še ne bo mogla izvajati njegovega ključnega dela: da migrante v okviru premeščanja v varne države pošlje v afriško Ruando, s katero ima o tem sporazum in ki ji je nakazala že veliko denarja. Visoko sodišče je ta načrt potrdilo, prizivno ga je junija razglasilo za nezakonitega, zadnjo besedo bo jeseni imelo vrhovno sodišče.

Največ prihodov iz Albanije

Malokdo pa meni, da bo oblasti prihod migrantov res uspelo ustaviti. Kritiki pravijo, da gre predvsem za zbiranje političnih točk, ker so zagovorniki brexita najbolj obljubljali prav povrnitev nadzora nad mejami in krčenje vseh oblik priseljevanja (vseeno je vlada te dni sprostila sistem vizumov za državljane EU, ker povsod manjka delovne sile). Lani se je za pogosto smrtno nevarno prečkanje zelo prometnega Rokavskega preliva, v katerem se lahko vreme zelo hitro spremeni, in za poskus nezakonite preselitve na Otok odločilo 45.756 ljudi. Več deset jih je utonilo. Za azil je lani zaprosilo rekordnih več kot 89.000 priseljencev. Največ, skoraj 16.000, jih je bilo iz Albanije, ki jo ima Britanija za varno državo. Za njimi so azilanti iz Afganistana, potem iz Irana, Iraka in Sirije. Britanska vlada pa je v tem času za »ustavitev čolnov« porabila več denarja kot za kar koli drugega z izjemo ekonomije.