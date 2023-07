Umrl Mirko Novosel, legenda jugoslovanske in hrvaške košarke

V 86. letu starosti je umrl legendarni hrvaški in jugoslovanski košarkar in trener Mirko Novosel, poročajo hrvaški mediji. Dobitnik dveh olimpijskih kolajn je bil z Jugoslavijo tudi dvakrat evropski prvak, dvakrat je bil zmagovalec evrolige in je član Hiše slavnih.