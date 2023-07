Dva moška, 50-letni pešec in 48-letni voznik, sta v Zagrebu umrla zaradi padlega drevesa, 40-letni voznik pa je iz enakega vzroka izgubil življenje v občini Cernik v brodsko-posavski županiji, je sporočila policija.

Poveljnik glavnega štaba civilne zaščite Damir Trut je davi za hrvaško nacionalno televizijo HRT potrdil, da je med intervencijo umrl tudi gasilec iz vukovarsko-sremske županije. Po njegovih besedah je bilo v Zagrebu v neurju ranjenih okoli sto ljudi, od tega sedem huje.

Veter je po hrvaški prestolnici začel pustošiti v sredo okoli 16. ure. Nosil je vse pred seboj, ruval drevesa, lomil veje ter električne vode in prometno signalizacijo, podiral reklamne panoje in odkrival strehe. Voda je zaradi obilnega deževja poplavila središče mesta.

Najmočnejši sunek vetra v Zagrebu so zabeležili na območju letališča v Veliki Gorici, dosegel je 115 kilometrov na uro, v Gradištu blizu meje z Bosno in Hercegovino pa je najmočnejši sunek vetra dosegel 180 kilometrov na uro, je objavil hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Posledice neurja so na zagrebških ulicah dobro vidne še danes, saj intervencijske službe z njih še vedno odstranjujejo podrta drevesa in polomljene veje ter sanirajo strehe in dimnike. Službe za nujno pomoč so do jutra opravile 1507 intervencij, v katerih je sodelovalo 3865 gasilcev s 1604 vozili.

»Gre za vreme, kakršnega še nismo videli,« je danes po sestanku z gasilci sporočil zagrebški župan Tomislav Tomašević. Na terenu so vse pristojne mestne službe, zagrebška mestna uprava pa je objavila tudi opozorilo prebivalcem mesta, naj se danes ne zadržujejo v parkih, dokler ne odstranijo polomljenih ter poškodovanih dreves in vej.

Obseg materialne škode bodo po besedah župana Tomaševića ugotavljali več tednov, hrvaški premier Andrej Plenković pa je medtem obljubil pomoč države pri saniranju škode.

Neurje se je iz Slovenije proti Zagrebu premikalo s 70 kilometri na uro in je v Zagreb prišlo v uri in pol, je za HRT v sredo zvečer izpostavil Krunoslav Mikec iz DHMZ. Iz Zagreba se je premaknilo proti območju Karlovca in Slavoniji ter nazadnje še proti Srbiji in BiH.

Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe tudi v Srbiji, kjer so evakuirali 15 oseb iz več mest in naselij. V BiH je medtem neurje terjalo eno smrtno žrtev, okoli deset ljudi je bilo ranjenih, poročajo tamkajšnji mediji.