»S tem centrom bo Lekova ljubljanska lokacija postala ena od ključnih lokacij za razvoj podobnih bioloških zdravil v Sandozu,« so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri Sandozu. Kot so navedli, bodo z naložbo ustvarili približno 200 novih delovnih mest in dodatno okrepili zmogljivosti podjetja pri celovitem razvoju podobnih bioloških zdravil od razvoja učinkovin do končnih izdelkov za podobna biološka zdravila.

Z danes napovedano naložbo bo skupina dopolnila nedavno objavljene načrte za najmanj 400 milijonov dolarjev (356,7 milijona evrov) v novi visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi in širitev zmogljivosti za razvoj podobnih bioloških zdravil v nemškem Holzkirchnu.

Kot so pojasnili v Snadozu, naložba temelji tudi na strokovnem znanju in izkušnjah pri razvoju generičnih zdravil v Razvojnem centru Slovenija v Ljubljani, kjer je Sandoz uspešno vzpostavil celovite zmogljivosti za razvoj tehnološko zahtevnih generičnih zdravil.

»Novi center za razvoj podobnih bioloških zdravil v Ljubljani bo nadgradil obstoječe zmogljivosti ter Sandozu pomagal odgovoriti na hitro rastoče svetovno povpraševanje po podobnih bioloških zdravilih in še pomembneje prispevati k dolgoročnemu delovanju zdravstvenih sistemov po vsem svetu,« je ob tem ocenila glavna znanstvena direktorica v Sandozu Claire D'Abreu Hayling.

Predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija Robert Ljoljo je prepričan, da Sandoz z izbiro Ljubljane kot lokacije za razširitev svojih zmogljivosti za razvoj podobnih bioloških zdravil pošilja močno sporočilo. »Slovenija ponuja dostop do vrhunskih farmacevtskih strokovnjakov ter ekosistem z akademskimi in raziskovalnimi ustanovami, ki skupaj prispevajo k uresničevanju Sandozovih ambicij pri razvoju visokokakovostnih podobnih bioloških zdravil,« je dejal.

Slovenski znanstveniki so bili med pionirji na področju podobnih bioloških zdravil, so poudarili pri Sandozu. Pred tremi desetletji so se v Leku v tesnem sodelovanju s Kemijskim inštitutom začeli ukvarjati z rekombinantno tehnologijo, ki je temeljnega pomena za biofarmacevtiko.

V globalnem procesu ločitve proizvajalca generičnih zdravil Sandoz od švicarskega farmacevtskega velikana Novartis je bil v začetku meseca zaključen pravni postopek oddelitve družbe Lek. S tem so bile Lekove dejavnosti, povezane z razvojem in proizvodnjo inovativnih zdravil, prenesene na novoustanovljeno slovensko družbo Novartis.

Sandoz v Sloveniji tako zdaj pokriva generična in podobna biološka zdravila, Novartis pa inovativna zdravila.