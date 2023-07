Fajon: Razprava o turškem članstvu v EU smiselna, če bo pri tem iskrena

Razprava o turškem članstvu v EU je smiselna, če bo Ankara pokazala iskren interes za to, je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov članic unije povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da je Turčija za Slovenijo strateškega pomena in da je sodelovanje s to državo izjemno pomembno.