Nacionalna varnost: Slovenija bo večja tarča kot doslej

Slovenija bo v varnostnem svetu sklepala zavezništva za doseganje ciljev. Tudi o teh in o varnostnih grožnjah, ki bi utegnile v času članstva na državo prežati predvsem na kibernetskem področju, so razpravljali člani sveta za nacionalno varnost. To so bile še ene od priprav političnega vrha na dvoletno članstvo v najpomembnejšem organu svetovne organizacije, kamor bo Slovenija vstopila prihodnje leto.