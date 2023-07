Hrvaški predsednik Zoran Milanović je uporabil svoja ustavna pooblastila in od predsednika sabora Gordana Jandrokovića zahteval sklic izredne seje zaradi paralize v sodni veji oblasti in afere s prodajo presežkov plina. To je precedens, saj izredne seje sabora ni sklical še noben hrvaški predsednik. K sklicu izredne seje je pred tem Milanovića v pismu pozvala vsa opozicija z izjemo skrajnega desničarskega Domovinskega gibanja, in sicer zato, ker Jandroković tega ni hotel storiti do konca redne poletne seje, ki se je končala 15. julija.

Milanović je po prejemu pisma opozicije v prvih odgovorih o izredni seji nekoliko okleval in zatrjeval, da bi rad ohranil politično nevtralno držo, čeprav je v očeh mnogih vodilni opozicijski politik (Milanović je bivši vodja zdaj opozicijskih socialdemokratov, kot predsednik države pa po ustavi ne sme biti član stranke). Potem pa si je premisli, kot je dejal, tudi zato, ker je ena od ustavnih nalog predsednika države skrb za stabilno, redno in usklajeno delovanje države.

»Ogrožena je stabilnost oblasti«

V zahtevi za sklic seje je zapisal, da se je tako odločil, ker da vlada ne kaže namena reševati položaja, ki je nastal v pravosodju, kjer že sedmi teden poteka stavka uslužbencev in namestnikov. »Ta teden se je delo sodišč in državnega odvetništva praktično v celoti ustavilo, zato menim, da je resno ogroženo redno delovanje sodne veje oblasti, s čimer je ogrožena stabilnost celotne državne oblasti,« je zapisal Milanović. Dodatno ga skrbi, pravi, da se delo v kazenskih zadevah upočasnjuje ali celo ustavlja, kar da neposredno koristi osebam, ki so zagrešile kazniva dejanja, tudi tista, povezana s korupcijo na najvišji ravni izvršne oblasti. Zahteval je, da je točka dnevnega reda izredne seje sprejem sklepa o tem, da bo vlada v 15 dneh storila vse potrebno za tekoče delovanje sodne oblasti. Stavkajoči uslužbenci na sodiščih zahtevajo višje plače, saj sindikati navajajo, da znaša povprečna 600 evrov, zahtevajo pa dvig za 400 evrov.

Zasebnemu podjetju plin po smešni ceni

Pod drugo točko je Milanović v zahtevi za sklic izredne seje zapisal, da vlada očitno nima namena ugotavljati odgovornosti v zadnji plinski aferi, ko je prišlo na dan, da je javno podjetje Hrvaško elektrogospodarstvo (HEP) kupilo preveč plina in presežke prodajalo z velikansko izgubo. Tako je denimo plin, kupljen za 47 evrov za megavatno uro, prodajalo za en cent. Milanović ugotavlja, da je vlada sama priznala škodo, ko je po hitrem postopku prejšnji teden spremenila uredbo, ki je več mesecev omogočala dvomljivo prodajo presežkov plina. Meni, da ministrstvo za gospodarstvo ni pravočasno sprejelo potrebnih določb, da bi škodo preprečilo ali omejilo.

HEP je bil sicer zaradi vladne uredbe o ceni in distribuciji plina prisiljen kupovati plin od Ine po določeni ceni. Ko so zapolnili skladišča, so presežek najprej obdržali v plinskem sistemu, ko to ni več šlo, pa so ga prodajali tudi po smešno nizkih cenah. HEP je tako zgolj junija izgubil najmanj 11 milijonov evrov.

Večina poceni plina je po navedbah Hrvaškega operaterja energetskega trga (HROTE) končala v zasebnem energetskem podjetju Prva plinarska družba, ki jo vodi eden najmočnejših hrvaških podjetnikov z dobrimi povezavami v politiki Pavao Vujnovac. V ospredju afere pa je vendarle spopad med vodstvom HEP in ministrom za gospodarstvo Davorjem Filipovićem, ki zavrača odgovornost in trdi, da bi HEP presežke lahko skladiščil v tujini ali jih izkoristili za proizvodnjo električne energije. Minister tudi zavrača navedbe HEP, da so ga že pred meseci obvestili o težavah s presežki.

Zaradi vsega tega hrvaški predsednik navaja, da bi moral sabor na izredni seji sprejeti sklep, da mora vlada v petnajstih dneh ugotoviti, kdo je odgovoren za nastalo škodo.

Vlada: Predsednik podpira opozicijo

Jandroković je potem sporočil, da bo izredna seja trajala tri dni, in sicer od petka do nedelje, 23. julija. Pričakuje, da se je bo udeležil tudi Milanović kot predlagatelj.

Oglasili so se tudi iz vlade premierja Andreja Plenkovića, ki je z Milanovićem v izredno slabih odnosih, medsebojno se ves čas javno kritizirata in zbadata. Zapisali so, da se je Milanović s sklicem izredne seje »dokončno razkril kot predsednik, ki je na strani opozicije«, in da je edini cilj seje »politikantstvo opozicijskih strank, ki hočejo izzvati kaos in destabilizirati oblast«.

47 € je znašala cena, ki jo je za nakup megavatne ure plina plačalo javno podjetje Hrvaško elektrogospodarstvo. 1 cent je znašala cena, po kateri je potem prodajalo presežke kupljenega plina.