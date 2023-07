»Smo samozavestni in prepričani, da lahko zmagamo tudi v Latviji. Olimpija bi z uvrstitvijo v drugi krog spisala nogometno zgodovino, in verjamem, da bo to tudi storila.« To so bile besede, ki jih je trener Olimpije Joao Henriques izrekel pred povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Rečeno, storjeno. Ljubljančani so bili tudi na povratni tekmi v Latviji boljši nasprotnik in so znova slavili zmago z 2:1, kar pomeni, da so v drugi krog napredovali s 4:2.

Napovedi trenerja Valmiere Jurgisa Kalnsa, da ni Olimpija nič posebnega, njena igra pa da je predvidljiva in počasna, se niso uresničile. Resda so imeli statistično gledano Latvijci nekaj več žogo v svoji posesti, a je slovenski prvak že od začetka tekme dal vedeti, da je boljši. Niso se namreč branili, temveč so se samozavestno postavili. Dokler so bili motivirani, so bili za razred boljši nasprotnik, znova, podobno kot že v Stožicah, pa se je tekma začela zapletati, ko so vodili z 2:0. Namesto da bi povedli s 3:0 (priložnost je imel Admir Bristrić), so gostiteljem dovolili, da začno razmišljati o morebitni zmagi. Najprej so celo zatresli mrežo za 1:2, a si je Leo Gaucho privoščil veliko neumnost. Po napaki Matevža Vidovška je Ruan Ribeiro že premagal ljubljanskega vratarja, a je gol hotel potrditi Gaucho, kar pa je storil iz nedovoljenega položaja, tako da sodniki gola niso priznali. Je pa Vidovšek popravil svojo napako, ko je Gauchu ubranil strel z glavo. A Latvijci se pri tem niso ustavili, tolažilni gol pa je v 82. minuti po samostojnem prodoru in strelu dosegel Camina Mene. V izdihljajih tekme so zadeli še vratnico. Med 1200 gledalci razprodanega stadiona je bilo tudi kakšnih 50 najzvestejših ljubljanskih navijačev.

Olimpija, ki je z napredovanjem zaslužila 300.000 evrov, si je tako zagotovila še najmanj tri nasprotnike v Evropi, če bo premagala katerega izmed njih, pa bo nastopila v skupinskem delu evropskega pokala. Katerega, bo jasno v prihodnjih tednih.

Valmiera – Olimpija 1:2 (0:1) Povratna tekma 1. kroga lige prvakov, naprej Olimpija s 4:2. Strelci: 0:1 Rui Pedro (33), 0:2 Muhamedbegović (64), 1:2 Mena (82). Stadion Janis Dalinš, gledalcev 1200, sodnik: Grado (Španija), rumeni karton: Doffo. Valmiera: Olses, Toniševs (od 71. Ndoye), Balodis, Sliede, Fall, Kapić (od 81. Gustavo), Želizko (od 90. Čudavs), Jaunzems, Diop (od 46. Ribeiro), Leo Gaucho, Mena, trener: Kalns. Olimpija: Vidovšek, Jorge Silva (od 84. Lasickas), Ratnik, Muhamedbegović, Sualehe, Sešlar (od 84. Motika), Doffo, Rui Pedro (od 67. Bristrić), Nukić (od 67. Florucz), Posavec (od 63. Gavrić), trener: Henriques. Igralec tekme: Rui Pedro (Olimpija). Streli v okvir gola: 8:7, streli mimo gola: 4:10, prosti streli: 6:9, koti: 1:5, obrambe vratarjev: 5:7, število vseh napadov: 107:98, število nevarnih napadov: 60:77, posest žoge (v odstotkih): 54:46.