Okrog enajste pesniške zbirke Ifigenije Simonović se je nabralo nekaj obletnic – knjiga izhaja dobrih petdeset let po prvencu ob pesničini sedemdesetletnici in hkrati zajema ustvarjalno obdobje zadnjega desetletja. Vzdušje v knjigi je sicer vse kaj drugega kot praznično, toda v njej vendarle vlada nekakšna zavezanost življenju z vsem, kar je: »včasih imam občutek / da nimam izbire // lahko pa določim / jakost svoje moči / in se odločim / za vdajo / ali upor«. Pesmi Ifigenije Simonović z leti vse bolj postajajo surova svila, kot se glasi naslov ene od pesmi, nekako po načelu – več življenja, manj balasta, manj zastranitev, manj ovinkov. Formalno so še naprej razvezane, a v pripovednosti neredko najdejo refren, nekakšno zaokroženost, zarek v obliki podobe, misli, čustva: »lovim ritem, / da sem močnejša«.