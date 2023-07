Tradicionalna kubanska glasba je del splošne zavesti že vsaj od legendarne zasedbe Buena Vista Social Club naprej; ta z istoimenskim albumom, izdanim leta 1997, ni le obudila spominov na zlato dobo kubanske popularne glasbe sredi minulega stoletja in osvežila podobo zvrsti, kot so son, guajira ali danzón, temveč je vzbudila zanimanje za kubansko glasbeno kulturo po vsem svetu. V osnovi projektno sestavljena skupina, ki je združevala veterane kubanske glasbe (kar precej jih je bilo pred sodelovanjem v njej že upokojenih), kot so bili kitarist in pevec Compay Segundo, pianist Rubén González in pevec Ibrahim Ferrer, pa je s svojim uspehom odprla pot še drugim podobnim zasedbam – tudi tistim, ki jih je vodil še en (sicer mlajši) član zasedbe, Juan de Marcos González; ta je že leta 1978 ustanovil skupino Sierra Maestra, ki je oživljala klasični zvok sona, prav v tistem času pa je vzporedno oblikoval še eno sorodno zasedbo, Afro Cuban All Stars (ta si je z Buena Vista Social Club delila kar nekaj članov); v preteklosti smo jih lahko ob različnih priložnostih videli in slišali tudi pri nas.

Zvezdniški seznam imen

Zdaj se Juan de Marcos González, danes ena osrednjih osebnosti kubanske glasbe in med drugim tudi dobitnik nagrade grammy, vrača kot glavni vokalist skupine EuroCubans, ki se je v minulih dneh zbrala v Mariboru ter bo v naslednjih tednih odigrala več koncertov pri nas in v nekaterih bližnjih državah. Gre za zasedbo, ki je nastala na pobudo slovenskega tolkalca Črta Pšeničnika; ta se je izpopolnjeval v afrokubanskih slogih pri vrsti kubanskih tolkalcev in pri tem delal tudi z Gonzálezom. Skupaj sta k sodelovanju pritegnila še nekaj uglednih imen jazza ter latinske popularne glasbe in nastala je družba štirinajstih glasbenikov, večina je kubanskih, štirje člani pa so slovenski.

Tu je denimo trobentač Juan Munguia, dvakratni dobitnik grammyja z legendarno skupino Irakere (v kateri je nasledil Artura Sandovala), nekoč tudi član orkestra Združenih narodov (United Nation Orchestra), ki ga je vodil slavni Dizzy Gillespie; poleg njega je tu znani basist, ravno tako dvakratni grammyjev nagrajenec, Carlos D'l Puerto, eden od ustanovnih članov zasedbe Irakere, ki po dolgi ter bogati umetniški karieri trenutno poučuje in dela na Finskem. Pridružujejo se jima še tolkalec Rolando Salgado Palacio, pianist David Alfaro, pevec Emilio Suarez Martinez (vsi so bili člani raznih uglednih zasedb, med drugim tudi Afro Cuban All Stars), trobentač Raudel Marzal Torres in drugi; to vrhunsko zasedbo pa s slovenske strani dopolnjujejo Matjaž Kafol, Denis Beganović (oba pozavna) in Andrej Štrekelj (trobenta).

Skupina EuroCubans bo prvič nastopila jutri ob 21. uri v mariborskih Minoritih, čez dober teden, v petek, 28. julija, v Avditoriju Portorož, 19. avgusta pa na Jazz kampu Kranj; premierno se bo medtem predstavila še hrvaškemu, srbskemu in bolgarskemu občinstvu.