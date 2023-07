Odločitev o zaprtju ruskega generalnega konzulata v Turkuju je potrdil tudi finski predsednik Sauli Niinistö. Ta je odločitev o zaprtju sprejel skupaj z ministrskim odborom za zunanjo in varnostno politiko, ruskega veleposlanika v državi pa so z njo že seznanili. Poleg tega naj bi v Helsinkih razpravljali tudi o statusu ruskega konzulata v Mariehamnu na otoku Aland.

Finska je pred tem junija izgnala devet uslužbencev ruskega veleposlaništva v Helsinkih, ki naj bi delali za rusko obveščevalno službo. V odgovor je Rusija 6. julija sporočila, da bo izgnala devet finskih diplomatov in s 1. oktobrom zaprla finski generalni konzulat v Sankt Peterburgu. Niinstö in omenjeni odbor sta to potezo označila za "asimetričen ukrep".

Odnosi med sosednjima državama so se poslabšali po ruski invaziji na Ukrajino, zaradi katere je Finska prekinila več desetletij trajajočo politiko nevtralnosti in aprila postala članica zveze Nato.

Februarja je nato tudi začela graditi pilotni projekt 200-kilometrske ograje na meji z Rusijo, saj se v Helsinkih bojijo, da bi lahko Moskva tokove migrantov čez mejo izkoristila za politični pritisk. Finska ima sicer najdaljšo mejo z Rusijo med vsemi članicami EU, meri kar 1340 kilometrov.