V svojem tretjem nastopu v ligi narodov bodo slovenski odbojkarji še drugič igrali na zaključnem turnirju. Predlani, ko je celotna liga narodov potekala v Riminiju, so na njem igrale le štiri najboljše reprezentance, Slovenija je bila po rednem delu tekmovanja tretja, v polfinalu pa jo je zaustavila Poljska, s katero bi se v polfinalu lahko srečala tudi v Gdansku. Vendar ob dveh pogojih, v prvi današnji četrtfinalni tekmi bi morali slovenski odbojkarji premagati Japonsko, domačini zaključnega turnirja pa Brazilijo. Prvi polfinalisti so sicer postali Američani, ki so s 3:2 (21, 18, -17, -24, 9) premagali Francijo.

Urnaut: Pred nami je težka tekma

»Že lani je Japonska v ligi narodov premagala nekaj vrhunskih reprezentanc, tudi Italijo, na SP v Ljubljani pa je proti Franciji peti niz izgubila s 13:15. Njena liga je vsako leto močnejša, zato ne bi rekel, da je njihovo drugo mesto po rednem delu lige narodov zelo veliko presenečenje. Japonci igrajo hitro, moderno odbojko, v obrambi pa so v tem trenutku ena najboljših reprezentanc na svetu in ob tem še v vseh elementih zelo učinkoviti. Zavedamo se, da je pred nami zelo težka tekma,« je prepričan Tine Urnaut, ki med slovenskimi odbojkarji zagotovo najbolje pozna njihovega današnjega nasprotnika. Zadnje leto je namreč igral za japonsko ekipo JTEKT Stings, za katero bo igral tudi v prihodnji sezoni. »Pomembno bo, da vso tekmo držimo visok 'side out' s svoje strani, potem pa bomo morali dobro izvajati začetne udarce, biti dobri v bloku in obrambi. Pričakujem, da bo šlo za tekmo, v kateri se bo igralo točko za točko, in tisti, ki bo na koncu najbolj potrpežljiv, ki bo najbolje izkoristil dane priložnosti, bo šel v polfinale,« je prepričan odbojkar iz Kotelj na Koroškem.

Potem ko so bili Japonci v Pasay Cityju do tekem z Italijo in Poljsko edina neporažena ekipa v ligi narodov, so se pojavile govorice, da so si za tekmece v četrtfinalu namerno izbrali slovensko reprezentanco. V primeru zmage več bi namesto s Slovenci igrali s Francozi, ki so včeraj igrali z Američani, v drugi tekmi večera pa je Italija igrala z Argentino. »O tem je težko govoriti, je pa res, da so zadnji dve tekmi igrali v nekoliko čudni postavi, vendar se na to ne oziramo. Naša motivacija bo zato le še večja. V letošnji sezoni se z njimi še nismo srečali, lani so nas, ko mi nismo bili v polni postavi, premagali. Ker igrajo hitro odbojko, z dvema zelo dobrima sprejemalcema, bomo morali pritisniti s servisom. Če bomo v tem uspešni, bomo že opravili veliko dela, pomemben pa bo tudi naš sprejem. Mislim, da imamo kot najvišji cilj v Gdansku prvo mesto, moramo pa iti na vsako točko posebej. Bodo tudi težki trenutki, a letos smo z vsako tekmo psihično rasli. Pokazali smo, da lahko zelo dobro igramo, ko nam je težko,« je svojega kapetana dopolnil Jani Kovačič, ki je bil po rednem delu lige prvakov najboljši tako v obrambi kot pri sprejemu.

Cretu: Nasprotniku vsiliti svojo igro

Zelo pomembno bo tudi, da bodo slovenski odbojkarji zaustavili 27-letnega japonskega korektorja Jukija Išikavo, ob njem bo veliko pozornosti treba nameniti tudi podajalcu Masahiru Sekiti ter obema sprejemalcema, Kentu Mijauri in Ranu Takahašiju. »Gre za ekipo, ki ima veliko kakovostnih igralcev, ne samo omenjenih. Igra svojo odbojko in ves čas natančno ve, kako izkoristiti svoje prednosti. Bori se za vsako točko, ki jih ne podarja, zato bo potrpežljivost tista, ki bi lahko odločala. To je tisto, kar govorim fantom od začetka priprav. Dejstvo je, da Japonci igrajo hitro, zato bomo morali prilagoditi svojo igro v bloku, veliko se da nadoknaditi tudi z branjem igre in postavitvijo, toda ob takšni igri je lahko tudi veliko napak. Pomembno bo, da bomo nasprotniku vsilili svojo igro in da bomo igrali tako, kot želimo mi, ne tako, kot hočejo oni,« spoštuje današnjega slovenskega nasprotnika selektor Gheorghe Cretu.

Cretu bo v dvorani Arene Ergo, ki jo slovenski odbojkarji dobro poznajo, računal na iste igralce kot na zadnjih dveh turnirjih v Orleansu in Pasay Cityju. Proti Japonski bodo tako igrali sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern in Matej Kök, korektor Nik Mujanović, podajalca Gregor Ropret in Uroš Planinšič, prosta igralca Kovačič in Urban Toman ter srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Danijel Koncilja. V petek bo v Gdansku prost dan, v soboto bosta na sporedu obe polfinalni tekmi, v nedeljo pa najprej tekma za tretje mesto, nato pa ob 20. uri še veliki finale.

5 medsebojnih tekem so do zdaj igrali slovenski in japonski odbojkarji. Zmago več ima Slovenija, ki je v svetovni ligi in v ligi narodov po enkrat zmagala in izgubila, na svojem prvem svetovnem prvenstvu pred petimi leti v Firencah v Italiji pa je bila boljša slovenska izbrana vrsta.