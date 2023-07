Bosna in Hercegovina je po besedah ministrice Fajon na dobri poti, potem ko je decembra lani prejela status kandidatke za članstvo v uniji, za kar si je močno prizadevala tudi Slovenija.

»Glede na to, da je država zelo hitro in najhitreje v zgodovini formirala oblasti na vseh ravneh, da je sprejela največji proračun, zdaj seveda pričakujemo, da bo zelo ambiciozno izvajala reforme. Cilj Slovenije in cilj Bosne in Hercegovine je, da do konca leta začne pristopna pogajanja za članstvo,« je poudarila.

Dodala je, da je težko ocenjevati, kaj mora še storiti. Je pa zagotovo velik del ključnih prioritet treba še izpolniti, je poudarila Fajon.

Na današnjem petem zasedanju stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-BiH, ki je prvi po podelitvi kandidatskega statusa, bodo po njenih besedah pregledali ta napredek in nato skušali pomagati Bosni in Hercegovini.

»Slovenija tej državi nudi vso pomoč, tako strokovno, finančno in tehnično. In jaz upam, da ji bomo uspeli dati toliko zagona, da bo do konca leta zares naredila velik del teh ključnih prioritet in s tem izpolnila pričakovanja za začetek pristopnih pogajanj,« je še povedala ministrica.

BiH, ki je prošnjo za članstvo vložila leta 2016, je decembra lani prejela status kandidatke. Za začetek pogajanj morajo oblasti v Sarajevu opraviti določene korake na 14 prednostnih področjih. Med temi so neodvisnost sodstva, preprečevanje konflikta interesov, boj proti korupciji in učinkovito upravljanje migracij ter svoboda medijev in izražanja.