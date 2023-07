Državna lovišča bodo prenesli na novi javni zavod

Državna lovišča, ki organizacijsko sodijo pod Zavod za gozdove Slovenije in bi jih mnogi ukinili, namerava vlada prenesti na novoustanovljeni javni zavod. Če bo predlog novele zakona o divjadi in lovstvu sprejet v predlagani obliki, se bo to zgodilo 1. julija prihodnje leto.