Na sprehajalni poti nanjo padlo drevo

Danes popoldan je v močnem neurju na Bledu umrla ena oseba. Po neuradnih informacijah portala 24ur.com gre za mlajšo žensko. »Nesreča se je zgodila na sprehajalni poti v bližini vile Bled, kjer se je zaradi močnega vetra podrlo drevo in padlo na dvojico, ki je hodila po sprehajalni poti,« so sporočili s Policijske uprave Kranj. Ena oseba, po neuradnih informacijah gre za mlajšo žensko, je umrla, druga, šlo naj bi za moškega, pa je hudo poškodovana. S helikopterjem so ga po navedbah policije odpeljali v bolnišnico.

Strela poškodovala dve osebi

V kampu Forest Camping V Lokah pri Mozirju smrtnih žrtev v popoldanskem neurju sicer ni bilo, je pa strela poškodovala dve osebi, še tri pa so v šoku. Strela je udarila nekje v bližino šotorov, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico, je za STA pojasnil poveljnik mozirskih prostovoljnih gasilcev Jaka Steblovnik.

Gasilci iz Rečice iz Rečice ob Savinji so posredovali še v bližnjem kampu Menina, kjer je drevo padlo na šotora in avto, poškodovanih pa po navedbah Steblovnika naj ne bi bilo.

Radarsko sliko padavin in vremenska opozorila lahko spremljate tudi preko portalov Arso in Neurje.si.