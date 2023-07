Ko se ozremo po širnem svetu, ugledamo pravo podobo zmogljivosti sistema predstavniške demokracije. Sistem političnih strank v prvi plan postavlja politizacijo potreb in interesov prebivalstva, ki z reševanjem njihovih resničnih družbenih, materialnih in okoljskih problemov nima neposredne povezave. Množica kontroverznih politikov v sistemu predstavniške demokracije vsepovsod po svetu torej ni presenečenje. Standardni tip kontroverznega politika predstavlja bivši predsednik ZDA Donald Trump. Primer popolnega nasprotja politične kontroverznosti predstavlja pred petimi leti umrli predsednik Južne Afrike Nelson Mandela. Kakšno je mnenje o človeških lastnostih, ki bremenijo Trumpa, in tistih, ki krasijo Mandelo, ni treba razlagati. Poznano je vesoljnemu svetu.

V množici kontroverznih politikov najdemo tudi predstavnika Slovenije. Takšno uvrstitev si je »prislužil« bivši predsednik države Borut Pahor. Njegova dobrih 30 let dolga politična kariera je ena sama zgodba kontroverznega ravnanja. Ob zaključku politične kariere po končanem drugem mandatu predsednika republike je končno tudi javnost ugotovila, da je Pahor od nekdaj nastopal v dveh vlogah. Deloval je podobno kot dvojni agent v sistemu vohunske organizacije. Kot predsednik levosredinske politične stranke ZLSD in nato SD je bil sočasno tihi pristaš Janeza Janše, prvaka ekstremno desne stranke SDS. Za stranko SD je imelo Pahorjevo ravnanje uničujoče politične posledice. Vsemu navkljub vodstvo stranke SD, tudi sedanja predsednica Tanja Fajon, ni zmoglo pretrgati popkovine z »neuničljivim« Pahorjem. Kontroverzno vlogo dvojnega predsednika stranke in nato tudi države je opravljal tako domišljeno, da se je na lestvici priljubljenosti politikov vedno uvrščal na prvo mesto. Tudi avtorji lestvice priljubljenosti slovenskih politikov so spregledali kontroverznost dvoličnega Pahorja in so javnosti nekritično predstavljali lažno privlačno podobo Pahorja.

Ljudska modrost pravi, da vsaka zgodba dočaka svoj konec. To se je zgodilo tudi politiku Pahorju. Ko ni več imel pooblastil, ki jih prinašajo državne funkcije, se je znašel v težavah, saj ni imel več pogojev za rutinsko nastopanje v univerzalni dvojnosti. Čeprav nerad je vendar moral izbirati med avtokratskim in demokratičnim sistemom upravljanja države. Izbral je seveda desno politično polje, ki je bilo v času politične kariere njegova prva izbira. Njegov nastop na alternativni državni proslavi na Vrhniki je nekakšno sporočilo javnosti, da je privrženec avtokratskega sistema upravljanja države.

Ne poznam podrobnih podatkov o politični karieri kontroverznih politikov, znanih v svetu. Verjetno pa se Pahor s svojim 30-letnim kontroverznim političnim delovanjem uvršča med rekorderje. Pahor verjetno preverja možnosti, da bi nadaljeval svojo kariero kontroverznega politika. Brez aktivne uporabe in nastopov po čudežni formuli večne dvojnosti je hendikepiran. Potrebuje funkcionarska pooblastila, ki pa jih ni mogoče zlahka pridobiti. Doslej je svoje zamisli v politiki uspešno uresničeval. Mu bo tokrat (spet) uspelo? Če ne drugega, lahko ustanovi študijski center za raziskovanje in poučevanje vede o kontroverznosti. Lahko pa uporabi tudi pristop političnega vzornika in svoje bogate politične izkušnje zapiše kot roman z naslovom Kraljestvo kontroverznosti. Če potrebuje pomoč, bomo stopili skupaj!

Janez Krnc, Litija