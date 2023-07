Prepričan sem, da do neljubih dogodkov sploh ne bi prišlo, če bi imeli zelo jasne podzakonske akte zakona o tujcih, ki jih predpiše minister, ki je pristojen za notranje zadeve, tako pa imamo opraviti predvsem z usmeritvami MNZ, ki so se izkazale kot nezakonite oziroma celo v nasprotju z ustavo republike Slovenije, kar je zaskrbljujoče, še posebej, če bi lahko zaradi tega bili prizadeti tako tuji državljani kot uradnici upravne enote, ki jima je bilo z usmeritvami MNZ odločanje naloženo tako, da sta ravnali narobe.

Bojim se, da državno politiko kaj prida ne skrbi slaba pravna urejenost obravnave tujcev, ki dobesedno oblegajo okenca upravnih enot, temveč skuša slabo stanje na tem upravnem področju prevaliti na kadrovsko pohabljeno uradništvo upravnih enot, ki ni in ne sme biti krivo za posledice nenačrtne migracijske politike in stihijskega priseljevanja tujcev, saj dobesednega navala tujcev na upravne enote ni mogoče ustrezno servisirati brez dodatnih zaposlitev in ustrezno usposobljenih uradnikov za delo na oddelkih za tujce.

Na akutno pomanjkanje uradnikov upravnih enot, ki delajo na upravnih notranjih zadevah, intenzivno opozarjamo že vsaj zadnjih pet let. Na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo (MJU) je iz Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) romalo veliko zelo resnih in jasnih opozoril, a vendar tako nujnih in težko pričakovanih ukrepov še nismo dočakali, čeprav na upravnih enotah še vedno ostaja več kot 15.000 nerešenih zadev. Zaradi neurejenih delovnih razmer in še slabšega plačila dela upravne enote zapuščajo izkušeni referenti in svetovalci, zato jih tudi ni mogoče nadomestiti z novimi.

V obdobju od 1. januarja 2023 do 31. maja 2023 je slovenska policija obravnavala 15.456 nedovoljenih vstopov v državo, medtem ko je bilo v istem obdobju leta 2022 ugotovljenih le 5108 nedovoljenih vstopov, kar pomeni, da se je število ilegalnih vstopov tujcev potrojilo. Od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 je bilo državljanom tretjih držav izdanih 51.957 dovoljenj za bivanje, od tega je bilo 8054 tujcem izdano dovoljenje za stalno bivanje in 43.903 dovoljenje za začasno bivanje v republiki Sloveniji, kar predstavlja več kot prevelik zalogaj za skromno število uradnikov, ki odločajo o njihovih vlogah za pridobitev pravic, zato bosta MJU in MNZ morali zagotoviti zakonske, materialne in kadrovske pogoje za optimalno strokovnost, zakonitost in pravočasnost upravnih postopkov v upravnih notranjih zadevah, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in služba za upravne enote MJU pa bosta morali delovati tako, da se zadeve rešijo na način, ki bo uradnikom omogočil, da zaradi časovnih pritiskov in nenehnih psihičnih pritiskov ter groženj strank ne bodo izpuščali postopkovnih dejanj in tako nehote omogočali zlorabe, ki jih bomo v končni posledici plačali vsi davkoplačevalci.

Upravne zaostanke lahko rešijo le dodatni, dobro vodeni in ustrezno usposobljeni uradniki, temu primerno več uradniških okenc ter čakalnih prostorov na oddelkih za tujce, zato je vso politično modrovanje na to temo povsem brez pomena, saj je žaljivo za uradnike, ki jih stranke, predvsem tujci in njihovi pooblaščenci, brez milosti pljuvajo, obdolžujejo po krivem, zmerjajo z lenuhi, jim grozijo s pritožbami in tudi z osebnim maščevanjem. Vse večji pritisk tujcev, pomeni neobvladljivo stanje, zato samo priganjanje k delu in lovljenje številk ne vodi do zmage, če ta zaenkrat še nedosegljiv cilj ne bo podprt z ustreznim številom primerno usposobljenih in na vseh nivojih strokovno vodenih uradnikov, saj je za uspešno rešitev tega problema potrebna velika mera upravnega znanja, čustvene inteligence, psihosocialnih veščin, vodstvenih sposobnosti in primerne osebne odgovornosti ter še posebej poštenega odnosa do vseh zaposlenih.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije