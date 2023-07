Nato: Izgubljena bitka za Slovenijo

V kavarni Daktari v Ljubljani sem sredi dopoldneva sedel s švedskim kolegom, ki je prišel v Slovenijo pisat o rezultatih evropske raziskave o popularnosti Nata v javnem mnenju članic. »Slovenija se je pri vseh kriterijih uvrstila med države, katerih prebivalci so najbolj skeptični do članstva v zvezi Nato in njenih politik.« Zanimalo ga je, kakšen narod smo, da zavračamo garancije, ki jih nudi mednarodno vojaško koordiniranje sil.