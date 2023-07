Tako Karduma kot Trčka je na današnji izredni seji sveta podprlo 12 članov 17-članskega sveta. Proti ni bil noben.

Trček je v predstavitvi povedal, da zdaj opravlja naloge samostojnega strokovnega sodelavca specialista v pravni pisarni RTVS, prag zavoda pa je prvič prestopil pred 17 leti. V okviru Multimedijskega centra (MMC) RTVS je več let skrbel za razvoj in vzdrževanje gradnikov spletnega portala RTVS in drugih uspešnih aplikacij. Po dokončanem študiju prava je svojo pot nadaljeval v pravni pisarni zavoda. Njegov cilj je zagotoviti skladnost poslovanja zavoda z veljavno zakonodajo, hkrati pa omogočiti svobodo izražanja in ustvarjanja kakovostnih vsebin.

V upravi želi delovati na področju prava in tehnike. Po njegovih besedah bo treba pripraviti statut, več pravilnikov in internih pravnih aktov, med drugim pa bo treba pregledati tudi opomine pred odpovedjo delovnega razmerja, ki jih je v času v. d. generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha prejelo 38 zaposlenih, je napovedal.

V odgovorih na vprašanja članov sveta pa je med drugim poudaril, da bi moralo področje digitalnih vsebin delovati bolj samostojno. Medtem ko je MMC zdaj pogosto samo podpora radiu in televiziji, bo po novem v okviru RTVS nastopal samostojno, je zagotovil.

Kardum pa vidi RTVS kot nekakšen spomenik državnega pomena, pri čemer obžaluje, da zavedanja o tem denimo v politiki ni dovolj. RTVS po njegovi oceni potrebuje očiščenje in pomlajenje. Center urbane kulture Kino Šiška, katerega direktor je, je vpet v številne mednarodne projekte, je povedal. Tudi RTVS ima po njegovem mnenju takšno možnost. Njegovo izhodišče bo pogledati, kateri ljudje so na voljo, in sprostiti njihovo radovednost.

Upravi pa bo predlagal, da se zavzame za čim prejšnjo revizijo računskega sodišča na zavodu.

V odgovoru na vprašanje članice sveta Ilinke Todorovski, ali bo lahko deloval timsko ali pa bo volk samotar, je zagotovil, da kolektivno delo vidi kot zelo pomembno in edino rešitev za zavod. »Brez ekipe ni mogoče doseči ničesar,« je poudaril. Je pa pripravljen javno zastaviti svoje ime za določene rešitve.

Predsednik sveta RTVS Goran Forbici je na koncu izredne seje povedal, da je svet prejel pravno mnenje odvetniške družbe Čeferin in partnerji. V skladu z njim štiričlanska uprava začne mandat, ko so imenovani vsi štirje člani. Četrti član bo delavski direktor, ki ga bodo izvolili zaposleni. Prvi krog volitev bo 25. julija, morebitni drugi krog pa 16. avgusta.