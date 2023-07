V skupnem seštevku je v etapi četrtouvrščeni Vingegaard (Jumbo-Visma) izdatno povišal prednost pred še vedno drugouvrščenim Pogačarjem (UAE Team Emirates). Ta po današnji krizi zdaj zaostaja 7:35 minute. Tretje mesto je še utrdil Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates), ki pa za Dancem zaostaja že 10:45 minute.

V boju za etapno zmago je imel največ moči na zahtevnem zadnjem vzponu na prelaz Loze 25-letni Gall. Ta se je na najtežjem delu klanca odlepil od preostalih ubežnikov in si hitro nabral dovolj prednosti pred Britancem Simonom Yatesom (Jayco-AlUla) ter slavil drugo zmago v karieri. Prvo je zabeležil na junijski dirki po Švici.

Simon Yates je ciljno črto na letališču v Courchevelu prečkal 34 sekund za Avstrijcem, tretje mesto je z zaostankom 1:38 minute pripadlo Špancu Pellu Bilbau (Bahrain Victorious). Četrti je bil Vingegaard, ki je zaostal 1:52 minute.

Ekipa Jumbo-Visme je po Vingegaardovi izjemni predstavi v torkovi vožnji na čas danes narekovala ritem tudi v kraljevski etapi in skušala priti do etapne zmage. V ospredju se je po napornem začetku v hudi pripeki vozilo 32 ubežnikov, ki so le počasi pridobivali prednost pred glavnino.

Pred zadnjim vzponom na Col de la Loze (28,1 km/6 %) so imeli slabe tri minute prednosti, kaj veliko pa se v prvem delu vzpona ni zmanjšala. V drugem, težjem delu vzpona pa je Pogačar že okoli devet kilometrov pred ciljem spustil skupino najboljših. Do konca si je 24-letnik nabral ogromno zaostanka in ciljno črto prečkal kot 22. z zaostankom 5:45 minute za Vingegaardom in 7:37 za zmagovalcem etape.

Vingegaard je sicer skušal priti do etapne zmage. Napadel je na strmem delu klanca ter se otresel vseh najbližjih tekmecev v skupnem seštevku in se podal v lov za ubežniki. Nekoliko so danskega zvezdnika ustavili tudi navijači, ki so znova v preozkem špalirju spremljali kolesarje na poti do vrha prelaza Loze. Ubežnikov na koncu ni ujel, saj je Gall zanesljivo obdržal najmanj dve minuti naskoka pred najboljšimi v skupnem seštevku.

V četrtek bo na sporedu pretežno ravninska etapa od Moutiersa do Bourg-en-Bressa (184,9 km). Čeprav so ji organizatorji prilepili oznako »razgibana«, sta v etapi le dva vzpona četrte kategorije, ki bi ju lahko sprinterske ekipe premagale in nato obračunale za etapno zmago.