»Podpisali smo skupno izjavo petih držav - Poljske, Bolgarije, Madžarske, Slovaške in Romunije - o podaljšanju prepovedi uvoza (...) žita iz Ukrajine v naše države do konca leta,« je poljski minister za kmetijstvo Robert Telus sporočil po srečanju s kolegi iz petih držav v Varšavi. Ob tem je Bruselj pozval, naj podaljšanje odobri, in pojasnil, da je peterica držav še vedno »zelo odprta« za tranzit ukrajinskega žita v tretje države.

K podaljšanju omejitev je Evropsko komisijo danes pozval tudi poljski premier Mateusz Morawiecki. »Evropska komisija se bo bodisi strinjala s pripravo predpisov za podaljšanje te prepovedi ali pa bomo to storili sami,« je dejal. Pojasnil je, da to ni poteza Poljske - sicer trdne podpornice Ukrajine - »proti Ukrajincem«, temveč poteza »za poljske kmete«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Kijevu poziva peterice niso sprejeli z razumevanjem. Podpredsednica vlade, pristojna za gospodarske zadeve, Julija Sviridenko ga je označila za »ne preveč prijazen korak« in »diskriminacijo Ukrajine«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Evropska komisija je omejitve uvoza ukrajinskega žita v pet držav članic uvedla v začetku maja in jih nato do 15. septembra podaljšala v začetku junija. Uvoz pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen je v skladu s tem dovoljen v vse članice EU, razen Poljsko, Madžarsko, Slovaško, Bolgarijo in Romunijo. V teh pet članic je mogoče žito uvoziti, samo če je namenjeno tranzitu v druge članice unije ali tretje države.

Bruselj je uvoz omejil, potem ko so se ukrajinske sosede zaradi prevelikih količin uvoza ukrajinskega žita, za katero je EU junija lani odpravila carine, znašle v težavah. Prišlo je do kopičenja zalog, zaradi česar je na trgu pristalo veliko žita po tako nizkih cenah, da so izkrivljale tržne razmere.