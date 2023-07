Golob napovedal razmislek o sistemskih spremembah za hitrejšo pomoč ob ujmah

Predsednik vlade Robert Golob je napovedal razmislek o sistemskih spremembah za hitrejšo pomoč ob naravnih nesrečah, kot so močna neurja, ki so državo zajela v zadnjih dneh. Kot je dejal, so žal vsi ukrepi znotraj obstoječega zakonodajnega okvirja za ljudi zelo počasni.