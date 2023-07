Rdeči alarm je danes v veljavi za 23 od 27 večjih italijanskih mest, od Trsta na severu do Messine na Siciliji. V pričakovanju novih rekordnih meritev so oblasti vzpostavile tudi posebno telefonsko številko, kjer prebivalci lahko zaprosijo za pomoč ali dobijo informacije o tem, kako se spopasti s hudo vročino.

V prestolnici Rim, kjer se temperature zadnje dni gibljejo okoli 40 stopinj Celzija, so oblasti odprle 28 zdravstvenih središč, kjer se ljudje lahko ohladijo in dobijo pitno vodo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tisoče ljudi pomoč zaradi simptomov vročinske kapi in drugih z vročino povezanih stanj poišče tudi v bolnišnicah. Takih je trenutno kar četrtina vseh obiskov, navedbe italijanskega združenja za urgentno medicino povzema La Repubblica.

Najbolj vroče je še naprej na Sardiniji in Siciliji, kjer so v torek namerili 46,3 stopinje Celzija. Visoke temperature bodo tam in na jugu države nasploh vztrajale, medtem ko si na severu lahko v četrtek obetajo padec temperatur.

Lansko poletje je bila vročina kriva za več kot 18.000 smrti v Italiji, je ugotovila nedavno objavljena raziskava dveh inštitutov za javno zdravje iz Pariza in Barcelone, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Rekordne temperature v Italiji in po svetu strokovnjaki pripisujejo podnebnim spremembam, ki so letos še posebej občutne zaradi pojava El Nino. Zaradi globalnega segrevanja, ki ga s svojo aktivnostjo povzroča človek, bodo takšni izjemni vremenski dogodki po vseh pričakovanjih dlje trajajoči in bolj pogosti.