Stavko organizira sindikat državnih in lokalnih uslužbencev ter zaposlenih v organih pravosodnih oblasti in na državnem tožilstvu (SDLSN). Začela se je 5. junija, poleg članov SDLSN pa v njej sodelujejo tudi nekateri drugi funkcionarji in uslužbenci.

Stavkajoči zahtevajo zvišanje plač za 400 evrov za nižje pravosodne uslužbence, ki zdaj prejmejo med 500 in 700 evrov mesečno.

Po navedbah sindikata iz junija v stavki sodeluje okoli 3500 sodnih uslužbencev od skupno 7500, medtem ko je pravosodni minister Ivan Malenica konec meseca trdil, da jih stavka manj kot 3000.

Vlada je stavko sprva želela prepovedati, a je sodišče razsodilo, da je stavka zakonita. Minister Malenica je ta teden odločil, da stavkajoči od ponedeljka ne bodo več prejemali plač, čeprav še vedno opravljajo nujne naloge.

Stavkajoči ne odstopajo od svojih zahtev in so stavko ta teden še zaostrili. Po besedah vodje SDLSN Ive Šušković bodo odslej opravljali samo še najnujnejše naloge. Te so določili na današnjem sestanku s predsednikom vrhovnega sodišča Radovanom Dobronićem ter predsedniki vseh županijskih in visokih sodišč. Šušković je že pred sestankom napovedala, da bodo izvajali le naloge v primerih, ko so ogroženi življenje, zdravje in varnost prebivalstva.

Stavko je v torek podprlo tudi združenje hrvaških sodnikov, ki je pravosodno ministrstvo in sindikat pozvalo k dialogu.

Premier Andrej Plenković je v torek ponovil, da je njegova vlada povečala plače zaposlenim v pravosodju, stavkajoče pa pozval, naj realno pogledajo, kaj vse je vlada že storila zanje. Predsednika vrhovnega sodišča Dobronića pa je obtožil, da je s kritikami vlade presegel svoja pooblastila. Dobronić je namreč v ponedeljek za medije izjavil, da trditve vlade o nenehnem zviševanju plač ne držijo. »Končni učinek je ta, da sodni uslužbenci delajo za plače, s katerimi komaj preživijo. Dejansko so postali socialni primeri,« je ocenil. Opozoril je tudi, da sodstvo tako ne more več delovati.

Njegove besede potrjuje število vlog, ki stojijo na sodiščih. Po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list naj bi samo na občinskem sodišču v Zagrebu stalo več kot 17.000 vlog - pritožb, pobud, ugovorov na izvedenske izvide ter civilnih tožb, ki niso vpisane ali dodeljene sodnikom.

Do stavke sodnih uslužbencev je bila najdaljša stavka v zgodovini Hrvaške stavka učiteljev, ki se je začela 10. oktobra 2019 in je trajala 36 dni. Končala se je 22. novembra, ko so učitelji dosegli dogovor z vlado o zvišanju plač in izboljšanju delovnih razmer.