»Svet se je zavzel za to, da Slovenija svoje članstvo izkoristi predvsem za posvečanje podnebnim spremembam in vodni krizi, preprečevanju konfliktov ter zaščiti civilistov in najbolj ranljivih skupin, krepitvi vloge žensk in spoštovanju mednarodnega prava,« je pojasnil državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Andrej Benedejčič.

Slovenija si bo aktivno prizadevala za pravičen in trajnosten mir v Ukrajini, posebno pozornost pa bo posvečala tudi Zahodnemu Balkanu. Prav tako bo podpirala krepitev sodelovanja ZN z ostalimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, je povedal po današnji razširjeni seji sveta.

Benedejčič je opozoril, da je trenutno v VS ZN precejšnja polarizacija. Nestrinjanje med stalnimi članicami pa je označil kot priložnost za okrepljeno delo nestalnih članic. Ob tem je spomnil, da si tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres prizadeva za večjo interakcijo in vlogo z izvoljenimi članicami VS ZN, saj te omogočajo bolj normalno in nemoteno delovanje ZN.

»Svet se je zavzel tudi za varnostno ozaveščenost vseh vključenih v projekt nestalnega članstva, kot tudi za ustrezno protiobveščevalno zaščito in zagotovitev informacijske varnosti,« je še dodal državni sekretar.

Tudi zunanja ministrica Tanja Fajon je v izjavi po seji opredelila področja, ki jih bo Slovenija naslavljala v času članstva v VS ZN. »Naše prioritete bodo zagotovo podnebna varnost ter s tem povezana energetska in prehrambena varnost,« je dejala ter spomnila, da je Slovenija soustanoviteljica Zelene skupine v Generalni skupščini ZN in ima veliko izkušenj na področju vodne diplomacije.

»Pričakujem, da bo Slovenija zaprošena za svoje mnenje glede ruske agresije v Ukrajini in tu bomo ves čas vztrajali, da si želimo trajnega in pravičnega miru. Upam, da bomo v naslednjih dveh letih priča končanju vojne v Ukrajini,« je nadaljevala. Ob tem pa je izpostavila tudi zagotavljanje stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po njenem mnenju postal geopolitično igrišče za velike akterje, kot so Kitajska, Rusija in Turčija.

»Članstvo v VS ZN lahko dobro izkoristimo s tem, da Slovenijo postavimo na zemljevid sveta. Prav tako pa bo to tudi izjemna priložnost za krepitev gospodarstva,« je povedala. Naznanila je, da pripravljajo obisk gospodarske delegacije na Kitajskem. V Slovenijo pa bo kmalu prispela poslovna delegacija iz Južne Koreje.

Ocenila je, da bo Slovenija v času članstva morala biti pripravljena na kibernetske in hibridne grožnje. »Vse nestalne članice so tarča napadov. Moramo imeti okrepljeno ozaveščanje in protiobveščevalno zaščito. Zagotovo bo Slovenija v tej novi arhitekturi na svetovnem zemljevidu bistveno večja tarča, kot je bila v preteklosti,« je dodala.

Na vprašanje, ali bodo na dnevnem redu VS ZN, pa tudi med prioritetami Slovenije, migracije, pa je odgovorila, da te niso tema VS. »To bo grožnja za Evropo, ne bo pa to tema, s katero se ukvarja Varnostni svet,« je dejala in poudarila, da je EU tista, ki za Evropo usklajuje migracijsko in azilno politiko.

Opozicijo sta na seji sveta zastopala podpredsednika SDS in NSi, Aleš Hojs in Janez Cigler Kralj. Kot sta dejala v izjavi novinarjem ob odhodu s seje, sta zagotovila tvorno sodelovanje opozicije pri tem projektu Slovenije in čestitala predstavnikom vlade za diplomatski uspeh. »To je eden od projektov, ki ga v tej vladi niso zrušili prvi dan in očitno se je pokazalo, enako kot tudi pri avtocestni policiji, da nima smisla rušiti stvari, ki so dobre,« je dejal Hojs.

Oba predstavnika opozicije pa sta ob pripravah Slovenije na nestalno članstvo izpostavila vprašanje izziva migracij. Po Hojsovih besedah so tako pogrešali razpravo o problematiki migracij, ki je po njegovem mnenju eden ključnih izzivov Slovenije že vrsto let. A za to temo ni bilo »pretiranega posluha«, je dodal.

Da se EU veliko ukvarja z upravljanjem migracij in da slednje prav tako čaka VS ZN, meni tudi Cigler Kralj. »Na to že nekaj časa opozarjamo, kajti manipulacije, spodbujanje migracij in teh tokov proti Evropski uniji je gotovo tudi lahko ustvarjanje določenega pritiska na EU in Slovenijo,« je dejal.

Seje sveta za nacionalno varnost so se danes udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Robert Golob, zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Seje se je udeležil tudi podpredsednik največje opozicijske stranke SDS Aleš Hojs, barve opozicijske NSi pa je zastopal vodja poslanske skupine in podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj.

Slovenija je bila junija v Generalni skupščini ZN izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024-2025.