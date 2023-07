Na ministrstvu so za STA navedli, da se zavedajo težav, ki jih na socialno-varstvenem področju pušča splošna rast cen, še posebej tistih težav, zaradi katerih so domovi za starejše in druge institucije primorani dvigovati cene oskrbnin.

Kot so dodali, so institucijam že pripravili potrebne izračune in določili zgornjo mejo, do katere se oskrbnine lahko dvignejo. »Še naprej pa si bomo prizadevali, da dvig cen oskrbnin ne bo prizadel uporabnic in uporabnikov storitev v socialno-varstvenih zavodih,« so zagotovili.

V domu starejših občanov Fužine v Ljubljani so za STA pojasnili, da se lahko po navodilu ministrstva stroški za plače povečajo največ za 6,7 odstotka, drugi stroški dela pa največ za 13 odstotkov. Stroški materiala in storitev se lahko povečajo za največ 7,1 odstotka, in sicer za napovedano stopnjo inflacije za leto 2023.

Glede na tabelo, ki jim jo je posredovalo ministrstvo, so tako v fužinskem domu cene uskladili za 5,8 odstotka. Nove cene veljajo s 1. julijem, je za STA navedel direktor doma Jaka Bizjak.

V Domu Danice Vogrinec Maribor cena oskrbe v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij, t. i. hotelski del, zdaj stane približno 22 evrov na dan. Svet zavoda pa bo zaradi izteka veljavnosti interventnega zakona proti koncu meseca odločal o morebitni podražitvi s 1. julijem. Zvišanje naj bi bilo v razponu od deset do 15 odstotkov, je za STA povedal direktor doma Marko Slavič.