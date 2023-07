Državni svetniki o zakonu o dolgotrajni oskrbi v četrtek

Interesne skupine delodajalcev, lokalnih interesov in kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev v državnem svetu (DS) na skupni korespondenčni seji, ki danes poteka drugi dan, odločajo o vložitvi skupne pobude za predlog odložilnega veta na zakon o dolgotrajni oskrbi. Če se bodo skupine odločile za pobudo, bo izredna seja DS jutri, so sporočili iz DS. DZ je v ponedeljek s 54 glasovi za in 24 proti sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, ki od 1. julija 2025 določa plačilo obveznega prispevka v višini enega odstotka. Delodajalci in delojemalci bodo plačali prispevek v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka od neto pokojnine. Samostojni podjetniki in kmetje bodo plačali dva odstotka, ker so hkrati delodajalci in delojemalci. Ministrstvo za solidarno prihodnost predvideva, da bodo s prispevkom dobili 620 milijonov evrov letno. Reprezentativne delodajalske organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so v včerajšnjem sporočilu za javnost že napovedale predlog veta v državnemu svetu na zakon. Ostro mu nasprotujejo, saj po njihovih besedah vodi v nadaljnje zmanjšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Ob nadaljnjem kršenju pravil socialnega dialoga bodo razmislile tudi o izstopu iz ESS. Kot so izpostavili, je bil zakon v ponedeljek sprejet brez predhodnega soglasja socialnih partnerjev glede financiranja dolgotrajne oskrbe.