»Načrtovana je začasna evakuacija prebivalcev štirih naselij, ki mejijo na vojaško vadišče v okrožju Kirovski. To zadeva več kot 2000 ljudi,« je pojasnil Aksjonov.

Zaradi požara je bil ponekod začasno preusmerjen avtobusni promet, je na Telegramu zapisal Nikolaj Lukašenko s krimskega ministrstva za promet. Prav tako pa je bil zaprt del avtoceste Tavrida, ki povezuje vzhodno krimsko pristanišče Kerč in Sevastopol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski časnik Izvestija je objavil posnetek požara, na katerem je videti tudi črni dim, ki se dviga s prizorišča. Dva ruska spletna medija sta medtem poročala, da je bilo na območju požara slišati eksplozije.

Kmalu po izbruhu požara je vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov sporočil, da so ukrajinske sile na Krimu uspešno izvedle operacijo. Pri tem sicer ni neposredno navedel, ali je bila operacija povezana s požarom na vadišču, je pa poudaril, da »sovražnik prikriva obseg škode in število žrtev«. Ob tem je tudi objavil posnetek, ki prikazuje eksplozijo in požar.

Požar je sicer izbruhnil le nekaj dni po napadu na most, ki povezuje rusko regijo Krasnodar in ukrajinski polotok Krim. V napadu sta bila ubita moški in ženska, ki sta bila v avtomobilu, njun otrok pa je bil ranjen. Moskva je za napad nemudoma obtožila Kijev, ukrajinsko odgovornost pa je kasneje potrdil tudi neimenovan vir iz ukrajinske varnostne službe SBU.