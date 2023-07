»V času, ko se prilagajamo na novo realnost, ki ima lahko uničujoče posledice na naše zdravje in dobro počutje, je nujno, da smo vsi oboroženi z znanjem, ki nam lahko pomaga rešiti življenja,« je dejal Kluge.

Ljudi je pozval, naj se izogibajo vročini in napornemu delo v najbolj vročem delu dneva. »Zadržujte se v senci, ne puščajte otrok ali živali v parkiranih vozilih ter, če je to potrebno in mogoče, vsaj dve do tri ure dneva preživite v hladnejšem prostoru,« je nadaljeval. Prav tako je ljudi pozval k pitju vode ter nošenju lahkih in ohlapnih oblačil, piše na spletni strani WHO.

»Poleg prilagajanja na novo realnost to poletje se moramo ozreti tudi v prihodnja leta in desetletja. Za učinkovito reševanje podnebnih sprememb, ki eksistenčno ogrožajo človeštvo, so nujno potrebni regionalni in globalni ukrepi,« je opozoril. Posvaril je tudi pred politizacijo boja proti podnebnim spremembam in poudaril, da bi bilo v dialog treba vključiti tudi mlade.

Evropa, celina, ki se najhitreje segreva, se ta teden sooča z vrhuncem vročinskega vala. Ta naj bi najvišjete temperature prinesel na italijanska otoka Sicilija in Sardinija, kjer Evropska vesoljska agencija napoveduje 48 stopinj Celzija.

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je v torek opozorila, da bodo visoke temperature na severni polobli vztrajale in se ponekod še okrepile. Po njeni oceni bi se moral svet pripraviti na vse bolj intenzivne vročinske valove. Ob tem je organizacija opozorila na zdravstvena tveganja, povezana s hudo vročino, pri čemer je posebej izpostavila visoke nočne temperature.