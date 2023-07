»Celovški KAC je klub, ki ima vsako leto možnost, da osvaja naslove, zato sem se odločil, da kariero nadaljujem na Koroškem in v bližini svojega doma,« avstrijski mediji citirajo 35-letnega slovenskega hokejista.

»V ta klub prihajam, da bom tukaj nadaljeval pomembno in uspešno fazo v svoji karieri. K temu bom sam skušal prispevati vse, da bo ekipa z mano lahko še boljša. Zame je lepo tudi, da nam je uspelo sestaviti paket, ki bo zadovoljil klub, mojo družino in mene. Zdaj pa začnimo z delom.«

Muršaka v Avstriji predstavljajo kot pomembno okrepitev, saj se je hokejske obrti učil v češki ligi, leta 2006 pa so ga v svoje vrste zvabili Detroit Red Wings in v ligi NHL je nato odigral 46 tekem. V treh sezonah je začasno igral tudi v takratni ligi Ebel za Olimpijo, ko je NHL doživljala takoimenovani lockout, in za Ljubljančane na 30 tekmah dosegel 48 točk.

Muršak je leta 2013, zapustil Severno Ameriko in kasneje med drugim igral za Amur Habarovsk, CSKA Moskvo in Torpedo Nižnji Novgorod v ruski elitni KHL. Nato se je preselil na Švedsko k Frölundi iz Göteborga, igral je tudi v Švici, pa spet na Švedskem in zdaj se seli v Avstrijo.

»V Celovcu se lahko veselimo odličnega novinca. Večino lastnosti, ki naj bi dala karakter našemu napadu, Muršak prinaša s sabo. Zato smo se zelo potrudili, da pride k nam in zdaj nam je to uspelo. Doslej je kazal tudi lastnosti vodje ekipe in glede na vse pogovore, ki smo jih imeli, smo prepričani, da smo dobili dragoceno okrepitev,« pa je v zvezi z Muršakom povedal trener KAC Kirk Furey.