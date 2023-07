Fifa bo 32 ekipam na turnirju od 20. julija do 20. avgusta v Avstraliji in Novi Zelandiji razdelila 110 milijonov dolarjev. Številka je skoraj trikrat večja od 40 milijonov dolarjev od zadnjega tekmovanja v Franciji leta 2019, a štirikrat manjša od 440 milijonov dolarjev za moški dogodek leta 2022 v Katarju.

V odzivu na kritike ob prihodu na Novo Zelandijo je v sredo dejal le: »Danes je predvečer otvoritvene tekme na svetovnem prvenstvu za ženske ... Čas je, da se osredotočimo na pozitivne stvari, na srečo in veselje. Do finala 20. avgusta boste od mene slišali le pozitivne stvari.«

Avstralske nogometašice so v ponedeljek objavile video posnetek, ki ga je podprlo vse 23 avstralskih nogometašic. Tameka Yallop pa je opozorila, da ima Fifa še dolgo pot do enakega plačila, kar so na avstralski zvezi že zmogli. Nagrade za Matilde, kot je vzdevek ženske vrste in moške Socceroos, je na nacionalni ravni enaka.

Na uvodni novinarski konferenci se je Infantino dotaknil svojega uvodnega govora iz Katarja 2022. »Vsem tistim, ki čakajo, da povem, kako se danes počutim, sporočam, da sem utrujen, saj sem ravnokar pristal na letališču. A počutim se srečno,« je dejal.

V Katarju je dejal »Danes so v meni zelo močna čustva. Počutim se kot Katarec, počutim se kot Arabec, počutim se Afričan. Počutim se homoseksualno, počutim se telesno oviranega in kot delavec migrant.« S temu stavki je Infantino takrat kritiziral zahodno držo in kritike na račun Katarja, saj je zahodni javnosti očital dvojno moralo.

O SP za ženske pa je 53-letni Švicar dodal še: »Veselim se. Želim si ogledati toliko tekem, kolikor bo le možno.«

Iz Fife so danes sporočili še, da so za turnir doslej prodali že 1,375 milijona vstopnic.