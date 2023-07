Močna nevihtna linija je v torek pozno popoldne dosegla severno Slovenijo in se razdelila na dva dela. Prvi se je usmeril proti Savinjski in prešel pas med Celjem in Mariborom. Zahodni del linije pa se je s severne Primorske usmeril nad Notranjsko, osrednjo Slovenijo in se pomaknil proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini.

Na Kredarici je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) veter dosegel hitrost 164 kilometrov na uro, na Krvavcu 136 kilometrov na uro. Na območju Črnomlja so zabeležili sunek vetra s hitrostjo 106 kilometrov na uro.

V številnih krajih so bile zvečer na terenu intervencijske službe, ki so odpravljale posledice neurja. To je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje med drugim odkrilo več streh stanovanjskih in gospodarskih objektov na območjih občin Celje, Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Velenje, Vojnik, Šoštanj. Po državi je brez električne energije ostalo več tisoč uporabnikov.

Vreme nad Slovenijo se je torek zvečer umirilo. Vendar pa se po napovedih Arsa tudi danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek obetajo krajevna neurja s točo, vetrom in močnimi nalivi.

V občinah Kostel, Kranjska Gora in Brežice so gasilci na varno evakuirali 253 ljudi, ki so taborili na prostem, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Neurje z močnimi sunki vetra je sicer že prejšnji teden pustošilo v velikem delu Slovenije. V Cerknem so zaradi obilnih padavin poplavljali vodotoki, voda je drla po cestah in zalivala objekte. Toča je med drugim povzročila veliko škode na Dolenjskem in v Posavju, kjer je poškodovanih okoli 1350 hektarjev kmetijskih površin. Številne poljščine je uničilo tudi v delu Pomurja, predvsem apaški dolini ter na poljih od Rakičana proti Turnišču.

Številni tudi danes brez elektrike Po torkovem neurju z močnim vetrom, ki je podiral drevesa, so številni ostali brez elektrike, delavci elektro podjetij pa so tudi ponoči odpravljali prekinitve. Na območju Elektra Celje je bilo zjutraj brez električne energije še več kot 1300 odjemalcev. Davi ob 7. uri je bilo brez električne energije še vedno nekaj več kot 1300 odjemalcev. Najhuje je na Koroškem, in sicer na distribucijski enoti Slovenj Gradec, kjer je bilo zjutraj brez električne energije 1169 odjemalcev. Stanje na drugih distribucijskih enotah je precej boljše, tako je na distribucijski enoti Krško brez električne energije samo še 72 odjemalcev, na distribucijski enoti Velenje 70 odjemalcev in na distribucijski enoti Celje 64 odjemalcev.