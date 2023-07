Ministri glasovali proti svojemu lanskemu mnenju

Člani Levice, SD, SAB in LMŠ so se lani kot poslanci zavzeli za ustavne pravice azilantov, minuli četrtek pa so kot predstavniki vlade sprejeli diametralno nasprotno stališče in te pravice zavrnili. Kako je to mogoče? Vrsta ministrov zdaj trdi, da v resnici niti niso vedeli, da glasujejo o protibegunskem stališču, ki ga je pripravilo MNZ.