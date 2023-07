»Kronometer ni dovolj težak, dolg je le 22,7 kilometra. Razlike ne bodo velike,« so bile napovedi vseh kolesarskih strokovnjakov pred začetkom edine vožnje na čas na letošnji dirki po Franciji. Prva akterja Toura, Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), sta poskrbela, da so se krepko zmotili. »Razlika na koncu Toura se ne bo merila v sekundah,« je še na ponedeljkov prosti dan ponavljal Jonas Vingegaard, čeprav je imel v skupnem seštevku zgolj deset sekund prednosti pred slovenskim izzivalcem. Očitno je edini vedel, kaj se bo zgodilo v torek.

Danec se je očitno zavedal svojih sposobnosti v vožnji na čas, kjer mu je uspela življenjska vožnja in si je v skupnem seštevku priboril skoraj dve minuti prednosti pred Tadejem Pogačarjem. »Zagotovo moja najboljša vožnja na čas v življenju. Počutil sem se izjemno na kolesu in resnično sem dal vse od sebe,« nad prednostjo minute in 38 sekund pred svojim tekmecem ni deloval presenečen danski kolesarski šampion, ki je naredil velik korak k svoji drugi zaporedni zmagi na največji kolesarski dirki na svetu. Odločilno prednost si je, tako kot sotekmovalec Primož Roglič na Giru, privozil v vožnji na čas, kar kaže na dejstvo, da se je nizozemsko moštvo po zgodovinskem porazu leta 2020 na dirki po Franciji, ko jih je premagal ravno Pogačar, veliko naučilo. Jonas Vingegaard je zahtevni gorski kronometer odpeljal s povprečno hitrostjo 41,4 km/h, kar je več kot dva kilometra na uro hitreje od Tadeja Pogačarja.

Pomagala ni niti menjava kolesa

Ko na dirki po Franciji v zadnjem tednu kronometer začneš kot predzadnji tekmovalec na startni listi in v cilj prideš s prednostjo minute in 13 sekund pred dotlej najhitrejšim kolesarjem, si misliš, da si vse naredil brezhibno. A občutki in tudi dejstva so včasih lahko varljivi. To se je na cilju v Comblouxu včeraj pripetilo Tadeju Pogačarju, ki je ob prečkanju ciljne črte postavil najboljši čas in z omenjeno prednostjo prehitel do tedaj vodilnega Wouta van Aerta (Jumbo-Visma). »Tadej je odpeljal odličen kronometer, vse je šlo po načrtih,« je vožnjo svojega varovanca opisal športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman, nato pa priznal, »Jonas je bil fenomenalen.«

Danski šampion se je na 22,7-kilometrsko pot od Passyja do Comblouxa podal dve minuti za slovenskim kolesarjem, ciljno črto pa je prečkal, še preden se je Pogi zavedel, da je postavil »zgolj« drugi najhitrejši čas na dirki. Danec je namreč v cilj prišel takoj, ko je Slovenec sestopil s kolesa, kar je pomenilo velikansko prednost. »Na progi je bilo veliko gledalcev, tako da velikokrat nisem slišal navodil iz avtomobila. Tisto, kar sem slišal, pa je bilo odlično. Hvala ekipi za izjemen dan,« je razumljivo žarel Jonas Vingegaard, ki v nasprotju s Tadejem Pogačarjem na zadnjem vzponu na Domancy (6 km ob 6,7-odstotnem povprečnem naklonu) ni menjal kronometrskega kolesa za cestnega.

»Opravili smo veliko testov in Tadej je bil vedno hitrejši na takšen način. Odločitev je bila prava,« je menjavo kolesa razložil Andrej Hauptman. Tadej Pogačar pa je dodal: »Dobro sem začel s kronometrom, nato pa dobil podatke iz avtomobila. Na zadnjem vzponu sem poskušal pridobiti, kar se je dalo, a razlika je bila že narejena.« Izjemni dvojec Pogačar-Vingegaard je ponovno pokazal, da sta na letošnjem Touru razred zase. Danec je prišel do svoje prve etapne zmage letos, tretjega na etapi, svojega klubskega kolega in izjemnega kronometrista Wouta van Aerta, pa je prehitel kar za dve minuti in 51 sekund. Kako dober kronometer je odpeljal Tadej Pogačar, priča tudi dejstvo, da je na ciljni črti ujel Carlosa Rodrigueza (Ineos Grenadiers), ki je v skupnem seštevku s tretjega zdrsnil na četrto mesto.

Toura še ni konec

Jonas Vingegaard ima pred zaključnimi petimi etapami na Touru skoraj dve minuti prednosti, a v taboru izzivalcev zatrjujejo, da še niso vrgli puške v koruzo. »Prihajata še po mojem mnenju dve najtežji etapi na dirki. Prva bo na sporedu jutri, druga pa v soboto, poskušali bomo,« poskuša ostati pozitiven Tadej Pogačar, ki ga veseli tudi vremenska napoved. Za današnji dan, ko bodo kolesarji morali premagati več kot 5000 višinskih metrov, je napovedan dež, kar je voda na mlin slovenskemu asu, kot je v intervjuju za Dnevnik opozoril že Pogijev sotekmovalec Domen Novak. »Poskušali bomo na vse načine, od daleč in na koncu. Če pa bo na etapi še dež, vam obljubim, da dirke še ni konec,« ni skrival taktičnih načrtov in optimizma kolesar iz Klanca pri Komendi, ki na zahteven prelaz Col de la Loze sicer nima najboljših spominov. Pred tremi leti je tam zasedel tretje mesto. Tokrat po vzponu sledi še spust do Curchevela in ciljni sprint v klanec na višinskem letališču.

