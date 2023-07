Zrelostni test slovenske družbe

Uresničevanje dolgotrajne oskrbe je funkcija socialne države, kar Slovenija še je. Projekcije so nedvoumne, področje je treba sistemsko urediti danes in ne jutri. Demografi opozarjajo, da bo leta 2060 v Sloveniji tretjina prebivalcev starih nad 65 let. Čas teče, zaupanje v politiko pa pada, saj se kljub dvema desetletjema vaje vzorci napak pri urejanju področja ponavljajo. Apriorno zavračanje dodatnih finančnih obremenitev na strani nekaterih interesnih skupin in kršitve socialnega dialoga na strani politike ne smejo biti temelj novega socialnega stebra.