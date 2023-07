Austin je po poročanju medijev o pridržanju ameriškega državljana v Severni Koreji danes odgovarjal na vprašanja novinarjev, med drugim so ga vprašali tudi, če Severna Koreja prisilno zadržuje ameriškega vojaka in ali obstaja bojazen, da bi bila ogrožena varnost ZDA.

V odgovoru je potrdil, da gre za ameriškega vojaka in da si prizadevajo obvestiti njegove najbližje sorodnike, več informacij pa ni izdal.

Podobno izjavo je pred tem objavil ameriški State Department, kjer so po poročanju britanskega BBC zapisali, da je "pripadnik ameriške vojske namerno in brez dovoljenja vstopil v Severno Korejo," več informacij pa niso želeli izdati.

Po poročanju ameriškega medija CBS je bil omenjeni vojak na poti iz Južne Koreje nazaj v ZDA, kamor naj bi ga poslali zaradi disciplinskih razlogov, nato pa se je na letališču nepričakovano pridružil skupini turistov, ki je odšla na ogled območja skupnega nadzora ob strogo zaščiteni meji med Severno in Južno Korejo.

Po besedah priče, ki je bila del iste skupine, naj bi se vojak glasno zasmejal, preden je stekel proti meji in vstopil na ozemlje Severne Koreje. Po informacijah Pentagona, ki jih navaja ameriški medij Politico, je bil prav disciplinski ukrep morebiten razlog za njegov pobeg.

Tiskovni predstavnik ameriških sil v Južni Koreji polkovnik Isaac Taylor je kasneje sporočil, da vojak v trenutku namernega prestopa meje ni bil na dolžnosti. Dodal je, da so v stiku z vojsko Severne Koreje in skušajo rešiti zaplet. Do pobega in domnevnega pridržanja ameriškega vojaka je sicer prišlo ravno v času zaostrenih odnosov med Washingtonom in Pjongjangom.

Demilitarizirano območje med Severno in Južno Korejo je ena najbolj strogo varovanih mej na svetu, sredi njega pa se nahaja območje skupnega nadzora. Slednje se pogosto uporablja za diplomatska srečanja med državama, je pa tudi priljubljena turistična točka. Severna Koreja je svoj mejni prehod zaprla kmalu po izbruhu pandemije covida-19 leta 2020, zaprt je ostal vse do danes.