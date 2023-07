Pred vami je le še zaključno dejanje lige narodov, ki bo tudi prvi vrhunec letošnje reprezentančne sezone. Kaj je bilo v tem dobrem mesecu in pol za vas najtežje?

Zelo naporna so bila potovanja. Tu mislim na Japonsko in Filipine, toda še težje je bilo to, da so nas tam vedno čakale tri zaporedne tekme, in ta tekmovalni ritem se ni ustavil vse do konca. To se je zagotovo poznalo, zlasti v naši reprezentanci, ker smo večinoma igrali v bolj ali manj isti postavi, zato je pustilo nekatere posledice. Toda na koncu smo se uvrstili na zaključni turnir, kar je bil tudi cilj pred začetkom tekmovanja. Zdaj moramo svoje misli usmeriti v zaključni turnir, igrati tekmo za tekmo, predvsem pa ne obupati do konca.

Bili ste v Nagoji, Orleansu in za konec še v Manili. Na katerem prizorišču vam je bilo najlepše igrati?

Če gremo po vrsti, bi dejal, da na Japonskem ni bilo kakšne velike evforije okoli turnirja. V Franciji se je čutilo, da gre za pomembno tekmovanje. Zagotovo smo doživeli največji sprejem na Filipinih. Lepo je bilo videti, kako gledalci živijo z nami na igrišču, kako so se udejstvovali, nosili darila in podobno.

Redni del tekmovanja ste končali z osmimi zmagami in štirimi porazi. Z izjemo Bolgarije ste izgubili v glavnem proti ekipam, ki so na svetovni lestvici pred vami.

Poraz z Bolgarijo me še zdaj peče. S to tekmo smo si morda res naredili največ škode, je pa res, da smo imeli na vsakem turnirju kakšen slab dan. V prihodnosti si česa podobnega ne bomo smeli dovoliti. Zagotovo je to ena od stvari, v zvezi s katerimi moramo še delati, da bomo na vsaki tekmi resnično osredotočeni na igro. Izgubili smo tekme proti ekipam, ki so na lestvici pred nami, toda še vedno imamo veliko prostora za napredek. Na vseh teh tekmah smo imeli priložnosti, ki jih v tistem trenutku nismo znali prepoznati in izkoristiti. Vseeno je razmerje zmag in porazov zelo pozitivno in trenutno smo tam, kamor sodimo, vem pa, da imamo možnost poseči še veliko višje.

Prva priložnost za to bo četrtfinalna tekma z Japonsko, ki je bila deset tekem neporažena, v Manili pa je potem izgubila z Italijo in Poljsko. To je zagotovo dovolj veliko opozorilo za vašo reprezentanco.

Gre za zelo dobro ekipo, kompaktno, ki ne odstopa od svoje igre. Vsak njihov igralec, ki pride na igrišče, zna pokazati, česa je sposoben. So zelo stabilna ekipa, kar jih je pripeljalo do točke, kjer so. Lani so nas v rednem delu lige narodov sicer premagali, vendar nismo igrali v polni zasedbi, zato je bila zgodba nekoliko drugačna. Vesel sem, da smo jih zdaj dobili, ker nas čakajo še v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu. To bo lepa preizkušnja, v kateri bomo lahko pokazali svojo kakovost.

Tekma v Gdansku bo zelo pomembna zaradi točk na svetovni lestvici.

Liga narodov mora biti zgodba zase, ampak v sklopu nje lahko že malce testiramo in vidimo, kako se bodo Japonci pripravljali na nas in kako se moramo mi pripraviti nanje. Zato bo tekma zelo dobrodošla, nenazadnje bodo tudi eden naših neposrednih tekmecev pri uvrstitvi na olimpijske igre. V ligi narodov bomo z njimi igrali v četrtfinalu. Podobnih tekem imamo za sabo že kar nekaj, imamo kilometrino in vemo, kako igrati. Osebno se veselim te tekme.

Znano je, da je na tekmah proti Japonski zelo težko doseči točke, saj jim žoga ne pade kar tako na tla. Na kaj boste morali paziti?

V preteklosti Japonci pri servisu niso bili tako močni, kot so zdaj, zato so jih ekipe, če so imele dober sprejem, fizično premagovale. Pomembno bo, da bomo ves čas dobri pri sprejemu, saj jim bomo s tem preprečili, da bi nas oddaljili od mreže. Ne bomo jim smeli dajati lahkih žog, ker zelo hitro igrajo in jih je težko loviti v bloku. Dejstvo je, da smo fizično boljši od njih, tudi tehnično smo jim vsaj enakovredni, vendar bomo morali to pokazati na igrišču. Mislim, da bo na koncu vendarle odločala potrpežljivost. Predvsem pa ne bomo smeli biti nervozni v kritičnih trenutkih.

Med ligo narodov ste zamenjali klub. Po dveh letih igranja na Poljskem se vračate v Italijo. S kakšnimi obeti se vračate v Itas Trentino, ki je bil vaš prvi klub v tujini?

Res je, vračam se v znano okolje. Trento je bil zame nedoživeta izkušnja. Z njim sem imel triletno pogodbo, ki se je končala že po prvem letu. Ob koncu takratne sezone je moja vloga postajala pomembnejša, kot je bila v začetku sezone, vendar smo se vseeno razšli. Zdaj prihajam kot eden od nosilcev ekipe, česar se zelo veselim. Ko sva se z ženo po koncu lanske sezone pogovarjala, kam bi želela iti in kaj bi bilo v najinem interesu, je bila njena prva izbira Trento. Vemo, da v najboljših ekipah za blokerje ni ravno veliko prostora, tudi letos je bilo tako, zato sem toliko bolj vesel, da smo se dogovorili. Po daljšem času bom spet lahko igral v ligi prvakov.

Omenili ste ženo. Kako gleda na vašo dolgotrajno odsotnost v poletnih mesecih?

Žena sprejema dejstvo, da imamo reprezentančne obveznosti. Seveda ji ni lahko, ko smo toliko časa odsotni. Vsekakor gre za odrekanje, a zanj smo se odločili z razlogom. V igri so olimpijske igre in od njih ne odstopamo. Vsi igralci skušamo vsak prosti trenutek izkoristiti za to, da smo s svojimi partnericami. Po Gdansku bomo imeli dober teden odmora, ki ga bomo izkoristili, kolikor se bo le dalo.

*** Liga narodov mora biti zgodba zase, ampak v sklopu nje lahko že malce testiramo in vidimo, kako se bodo Japonci pripravljali na nas in kako se moramo mi pripraviti nanje. Zato bo tekma zelo dobrodošla, nenazadnje bodo tudi eden naših neposrednih tekmecev pri uvrstitvi na olimpijske igre.