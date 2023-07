Pred odhodom na gledališke počitnice so v Mestnem gledališču ljubljanskem predstavili repertoar, ki so ga pripravili za prihodnjo sezono. Ta obsega dvanajst predstav, od tega jih bo šest na velikem odru ter šest na Mali sceni. Kar sedem dramskih besedil bo prvič uprizorjenih na slovenskih odrih, med njimi pa bodo tudi štiri krstne izvedbe domačih gledaliških predlog – dve od teh uprizoritev nastajata v koprodukciji z drugimi gledališkimi hišami, in sicer Mestnim gledališčem Ptuj ter Beograjskim dramskim gledališčem.

»Današnji svet je kljub oznaki 'globalni' razpršen, zbegan in preplašen,« ugotavlja Barbara Hieng Samobor, direktorica in umetniška vodja MGL. »Prav zato smo repertoar prihodnje sezone poimenovali z naslovom Spremembe – v svoja gledališka jadra si namreč želimo poloviti prav vse zgodbe tega sveta, ali vsaj čim več njih.« V ta dialog s sodobnostjo se bodo, kot še dodaja, »spustili v spremstvu plemenite komedije in ponosne drame«.

Med vojno in okoljsko krizo

Sezono bodo na velikem odru odprli v začetku septembra z znano komedijo absurda Plešasta pevka Eugèna Ionesca, ki jo bo pripravil Diego de Brea, režiser, ki se je z Ionescovo dramatiko že večkrat v preteklosti uspešno spoprijel. Oktobra bo sledila novejša drama sodobne francoske dramatičarke Yasmine Reza z naslovom James Brown je uporabljal navijalke, režijo te »melanholične komedije« je prevzel Janusz Kica; malo za tem bo na vrsti psihološki triler Razpoka avtorice Rrose Sélavy v režiji Jana Krmelja.

V koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj bo januarja prihodnje leto odigrana uprizoritev Pohorski bataljon, kolektivni »poskus rekonstrukcije« grozljivosti vojne ter človeškega trpljenja v njej, ki ga režijsko podpisuje Jernej Lorenci. Še ena koprodukcija bo nastala v sodelovanju z Beograjskim dramskim gledališčem – to bo »futuristični spektakel« Bodočnost, ki ga bo režiral Žiga Divjak in ki premišljuje norost sedanjega trenutka ter možnosti, ki jih (še) ima človeštvo v prihodnosti. Na koncu bo sledila še priljubljena Shakespearova komedija Kakor vam drago, režiser bo Juš Zidar.

Od klasike do novosti

Na Mali sceni bo sezono začela prva slovenska uprizoritev komedije Sosedje Ralfa Westhoffa, ki jo bo zrežirala Tijana Zinajić in ki na nenavaden, duhovit način spregovori o medgeneracijskem konfliktu, nadaljevala pa jo bo »klasična« črna komedija Josepha Kesselringa Arzenik in stare čipke v režiji Nine Ramšak Marković. Sledil bo monodramski avtorski projekt Meduza igralke Karin Komljanec – avtorica ga pripravlja skupaj z Nebojšo Popom Tasićem, njegovo izhodišče je starogrški mit o Meduzi, prestavljen v sodobni čas.

Druga polovica programa na malem odru bo ponudila dve dobro znani dramski besedili in nato še krstno uprizoritev sodobne domače predloge. Sartrovo filozofsko enodejanko Zaprta vrata, sicer njegovo najbolj znamenito igro, bo v novem prevodu Eve Mahkovic zrežiral Jaša Koceli, dramo italijanskega dramatika in pisatelja Uga Bettija Zločin na kozjem otoku (1948) pa bo postavil režiser Alen Jelen. Kriminalno dramo Teci, Maša, teci (2019) Dragice Potočnjak, ki tematizira mračne skrivnosti vojne za slovensko osamosvojitev, bo aprila prihodnje leto zrežirala Nina Šorak.