Nasilje nad otroki: Mama dveletno Nikoll zanemarjala in brutalno pretepla

Na Hrvaškem so potrdili kazen mami in očetu male Nikoll, ki je predlani zaradi posledic hudega nasilja umrla stara komaj dve leti. Mama je zaradi zlorabe in zanemarjanja dobila trinajst let zapora, oče sedem.