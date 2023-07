Danes bo občina zaradi gradnje novega mostu čez potok Farjevec za ves promet zaprla cesto skozi Črno vas. Omenjeni most se nahaja približno 300 metrov zahodno od Plečnikove cerkve v Črni vasi. Na občini pričakujejo, da bodo dela trajala do konca avgusta. Obvoz za vozila bo urejen po Brglezovem štradonu, Tomišeljski ulici in Ižanski cesti.

Ljubljanski župan Zoran Janković je opozoril, bo občina začasno prepovedala promet iz smeri Podpeči, če bodo ugotovili, da iz sosednje občine Brezovica v prestolnico prihaja preveč vozil in bo obvozna pot preobremenjena. Župan pričakuje, da bo prenova črnovaške ceste zaključena do konca avgusta oziroma pred prvim septembrom, ko začne voziti šolski avtobus.

Janković je za zdaj zadovoljen tudi z gradbenimi deli na Ižanski cesti na odseku med Botaničnim vrtom in Peruzzijevo ulico. Dejal je, da bo predvidoma tudi ta odsek v celoti dokončan do začetka septembra. Delavci družbe Prenova-Gradbenik pa na Ižanki ne bodo prenavljali mostu čez Ižico, saj namerava občina zgraditi nov most in že išče izvajalca. Stari most je preozek in ne omogoča umestitve dodatnih površin za pešce in kolesarje. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je obstoječi most širok 8,5 metra, novi pa bo v širino meril 13,9 metra. Občina bo do 28. julija zbirala ponudbe podjetij za gradnjo novega mostu, kar pomeni, da bo izvajalec po vsej verjetnosti izbran v avgustu.

Začetek prenove Linhartove najpozneje septembra

Janković je napovedal, da bodo na občini prihodnji teden opravili pogajanja s ponudniki, ki se potegujejo za projekt rekonstrukcije Linharte ceste od Dunajske do Matjaževe ulice, in izbrali najbolj ugodno ponudbo. Pričakuje, da bo izbrani izvajalec gradbena dela začel najpozneje septembra. Ni pa znal napovedati, kje bodo gradbeni delavci začeli – ali bo to na odseku pri Dunajski cesti ali pri Matjaževi ulici. Pojasnil je, da se bodo prilagajali gradbeni situaciji na Vilharjevi cesti, da ne bosta obe vzporedni prometnici sočasno zaprti v isti smeri.