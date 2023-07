Mladina se hladi v vodi, starejši raje posedajo v senci

V Ljubljani imamo sedaj že tri naravne plaže. Prvo so leta 2018 uredili ob Savi na Ježici, v bližini teniških igrišč, pred dnevi so odprli novo v neposredni bližini kopališča Laguna. Prav tako se lahko Ljubljančani in gostje prestolnice ohladijo ob Ljubljanici, na plaži ob Družinskem parku Muste. Plaže so namenjene sprostitvi, saj reki Sava in Ljubljanica ne sodita v kategorijo kopalnih voda.