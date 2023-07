Vročina, kot je ne pomnimo

Res je pasje vroče zadnjih nekaj dni. Zunanja temperatura se dviga v višave. Pogosto slišimo, da gre za vročino, kot je ne pomnimo. V uredništvu N. N. so se pojavili dvomi, ali to drži, saj nekateri naši sodelavci trdijo, da se spomnijo, da je bilo pred leti kdaj še bolj vroče. Zdaj pa ne vemo, kaj je res – ali imajo prav tisti, ki razlagajo, da take vročine ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, ali pa imajo najstarejši prebivalci bolj slab spomin. Zato vse naše bralce lepo prosimo, da si dobro zapomnijo letošnjo vročino in je ne pozabijo vsaj do prihodnjega leta. Da ne bomo čez leto dni spet poslušali o vročini, kot je ne pomnimo.