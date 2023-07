Na uvodni preizkušnji v novi evropski sezoni prejšnjo sredo v Ljubljani pred 4500 gledalci so gostitelji po golih Mustafe Nukića (42. minuta) in Ruija Pedra (74.) vodili že z 2:0, toda zmaga z izrazito terensko premočjo (posest žoge v odstotkih 69:31) je imela kar precej grenkega priokusa. Gostje, katerih tržna vrednost je 6,8 milijona evrov, Olimpijina pa 12,13 milijona, so namreč v 87. minuti dosegli gol, strelec pa je bil Senegalec Meissa Diop. Ljubljančane čaka danes težak povratni dvoboj: če bodo iztržili ugoden izid, se bodo v drugem krogu kvalifikacij pomerili z boljšim iz dvoboja med kosovskim Ballkanijem in bolgarskim Ludogorcem (prva tekma 2:0 za prve), če bodo izpadli, pa se bodo preselili v kvalifikacije konferenčne lige.

Po svoji prvi uradni tekmi v Stožicah je novi Olimpijin trener, 50-letni Portugalec Joao Henriques, obžaloval zamujeno priložnost za še izdatnejšo zmago. »Skoraj 90 minut smo gledali enosmeren promet proti golu Valmiere, zato bi moral biti izid ugodnejši za nas, saj smo si priigrali veliko priložnosti. Toda v zadnjih desetih minutah smo malce popustili, gostje pa so iz svoje edine prave priložnosti dosegli gol,« je po tekmi z Valmiero, ki je v letošnji sezoni odigrala že 23 tekem v domači ligi (trenutno je tretja s 34 točkami, pred njo sta z visoko prednostjo Riga/55 in RFS/52), dejal Joao Henriques. Njegova ekipa je na sedmih letošnjih tekmah – šestih pripravljalnih in eni evropski – prav na vsaki dosegla vsaj po en gol.

Trener kot iz drugega filma

Jurgis Kalns, 40-letni trener Valmerie iz istoimenskega mesta na severu Latvije, je očitno povsem drugače videl prvi obračun v Stožicah. »Lahko smo zadovoljni, toda le z rezultatom, z igro pa nikakor ne. Olimpija nas ni z ničimer presenetila, njena igra pa je bila predvidljiva in počasna. Na domačem stadionu, kjer pričakujem bučno podporo s tribun, bo z naše strani vse povsem drugače, tudi igra, kar lahko Olimpijo skrbi,« grozi Jurgis Kalns, ki ima v ekipi, ki je lani z naslovom državnega prvaka osvojila sploh prvo lovoriko v komaj 27-letni klubski zgodovini, kar 18 tujcev iz devetih držav: pet Senegalcev, štiri Brazilce, po dva Kolumbijca in Ukrajinca ter po enega igralca iz Venezuele, Alžirije, Francije, Tunizije in BiH (zdaj 28-letni vezist Rifet Kapić, ki je med letoma 2016 in 2018 nosil dres Gorice).

Pred ponedeljkovim potovanjem prek Dunaja do Baltika (1800 kilometrov) je bil Olimpijin strateg Henriques zelo zadovoljen s pripravami v Ljubljani na povratni dvoboj v Valmieri. Portugalec je prepričan, da bo današnja tekma drugačna kot tista v Stožicah in da bodo gostitelji igrali drugače, z več pritiska na tekmeca, ter da bodo na igrišču tudi nekateri novi igralci. Velik plus za Olimpijo je tudi dejstvo, da je v Latvijo odpotovala z vsemi razpoložljivimi igralci (zdravstveni karton je torej prazen). »Izhodišče pred povratno tekmo bi bilo seveda za nas lahko precej boljše, toda najpomembneje je, da imamo prednost, da smo samozavestni in prepričani, da lahko zmagamo tudi v Latviji. Olimpija bi z uvrstitvijo v drugi krog spisala nogometno zgodovino in verjamem, da bo to tudi storila,« je optimistično razpoložen trener Henriques, skupna zmaga v prvem krogu kvalifikacij pa bi v blagajno ljubljanskega kluba prinesla tudi več kot potrebnih 300.000 evrov.