Žiga Jerman je bil izjemno talentiran mladenič, trenerji so mu celo napovedovali, da mu bo uspelo prej kot Tadeju Pogačarju. Na koncu sta se klubska kolega pri Rogu, vrstnika in prijatelja v istem letu (2019) podala v tujino. Zdaj prvi kolesar sveta v Emirate, naš sogovornik pa je pri 20 letih podpisal pogodbo s francosko ekipo Groupama-FDJ ter se kot vajenec pridružil tudi njihovi udarni zasedbi. A ni vztrajal dolgo, hitro je obupal, zdaj pa največje dirke opazuje z drugega zornega kota. Lani se je pridružil britanskemu moštvu Ineos Grenadiers kot maser, letos je prvič na dirki po Franciji in upa, da bo v tej karieri še uspešnejši.

Ob izmučenih obrazih mu ni nič žal

Kot kolesarju mu ni uspelo videti največje dirke na svetu. Je v novi vlogi prišlo zadoščenje? »Če povem po pravici, ko vidim, kako so kolesarji utrujeni, me niti malo ne vleče nazaj. Res so na visokem nivoju. Že samo, da startaš na dirki po Franciji … kapo dol vsem tem fantom,« je dejal Žiga Jerman. Kot zelo mlad, še preden je dopolnil 24 let, je zaključil kariero. »Že kot otrok sem imel cilj, da če do konca kategorije do 23 let ne pridem v neko pravo ekipo svetovne serije in dirkam zase, bom raje nehal. Nima se smisla mučiti, če to nikamor ne pelje. Raje potem pomagam kolesarjem, da pridejo na tak nivo, če že meni ni. Čeprav mogoče nisem niti imel prave glave za kolesarja, telo je bilo,« je odkrito priznal.

Iz letala se je videl njegov talent, nikomur ni ostal skrit, a to je za profesionalca premalo. »Preveč sem bil len in nisem treniral, kot bi moral. Do neke meje gre, potem pa več ne. Rekel sem si, da sem še mlad, da si lahko ustvarim drugo kariero. Zakaj ne, če sem morda lahko tu uspešnejši kot prej,« je dejal Jerman. Danes mu za to odločitev ni žal. »Nič ne bi spremenil. Mislil sem, da mi bo, ko sem šel lani prvič na Giro, ampak sem po enem tednu spoznal, da mi ni.« Tudi z nekaj fanti iz britanske ekipe se je včasih meril na cestah. »S Tomom Pidcockom sva dirkala in sem bil kdaj tudi boljši, zato vem, kaj ti fantje prestajajo, kaj naredijo, da so tukaj, in jim prav nič ne zavidam.«

Včeraj so počivali, za spremljevalno osebje pa ni bil prost dan. »Za nas to pomeni še malo več dela. Ker je pred nami kronometer, je vse malce drugače, ampak mi smo tukaj, da kolesarjem omogočimo čim boljše izhodišče.« Jermanovo delo je bilo v času našega obiska pripraviti škatle s hrano (food box) za dva dneva vnaprej. Sicer je bolj malo prisoten v dirki, a njegov delovni dan se razteza med sedmo zjutraj in pol enajsto zvečer. »Trije po hotelih pripravljamo sobe za kolesarje in osebje ter pripravimo vso potrebno hrano za naslednji dan. Štirje so na okrepčevalnih postajah med etapami in eden na cilju. Vseh nas je osem maserjev, tako da ima vsak kolesar svojega, da se mu lahko čim bolj posveti.« A Jerman je po petku ostal brez osnovnega dela. »Masiral sem Bena Turnerja. Na žalost je imel težave z želodcem, celo noč je bruhal in ni mogel končati etape.«

Pogačarju privošči, še bolj bi svojemu

Na svojo drugo kariero se je pripravljal že med kolesarsko. »Že takrat sem se zanimal in jih opazoval, kako in kaj počnejo. Približno sem vedel, kaj me čaka. Zdaj nimam več fokusa na sebi, ampak na drugih, obrnilo se je in v tem uživam.« Kaj ga je pripeljalo v Ineos, v eno najboljših ekip na svetu, ki ima številčno slovensko zasedbo med osebjem? Samo maserji so štirje, še Marko Džalo, Blaž Bogataj in David Rožman. »David je moj šef, precej mi je pomagal, pripeljal pa me je Blaž, imel sem srečo, da ga poznam. Zdaj sem tu in delamo na polno.« Slovenska družba je dobrodošla. »Bolj ali manj govorimo angleško, ker smo v tuji ekipi, ampak ko si utrujen, pride prav slovenska beseda in pomoč od rojaka.«

Rojaka in za povrh prijatelja ima tudi v boju za zmago na dirki po Franciji. »Kar dobro se razumeva, a na dirki se malokrat srečava, saj jaz delam bolj po hotelih. Včasih se slišiva in sem jaz običajno bolj utrujen kot Tadej,« se je zasmejal sogovornik. Toda med dirko ni prijateljstva in ne milosti. »Zdaj sem pri Ineosu in bi bil bolj vesel, če bi zmagal naš kolesar. Z naše strani sicer ni resne nevarnosti, bomo pa še poskusili kaj narediti. Imamo močno ekipo. Upam, da bodo Carlosu Rodriguezu uspele stopničke, to je zanj prvi Tour,« je Jerman malce presenetil z odgovorom. »Ampak Tadeju seveda privoščim, da zmaga,« je dodal. Še bolj pa mu bo na svetovnem prvenstvu, ko bosta spet skupaj v slovenski reprezentanci.

