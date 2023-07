Zaradi znosnejših temperatur kot v dolini je za marsikoga obisk sredogorja v teh vročih poletnih dneh še bolj prijeten. Za Lubnik, 1050 metrov visok vrh nad Selško dolino, mnogi pravijo, da je najprivlačnejše škofjeloško okno. Poseben je tudi zaradi čudovitih razgledov na Karavanke, Julijske Alpe in Ljubljansko kotlino ter vse do Primorske in Snežnika. Tako meni tudi 81-letni Ljubljančan Jože Jurca, reden obiskovalec Lubnika, ki zase pravi, da je hoja navkreber zanj od nekdaj najljubša oblika sprostitve, gorske postojanke pa mu vselej nudijo prijetno zavetje – tudi zaradi ponudbe odlične domače hrane.

»Čeprav nisem Škofjeločan, ampak živim v ljubljanskih Kosezah, jo precej rajši mahnem na Lubnik kot na Šmarno goro, saj mi ni prav, da so na njenem vznožju uvedli plačljivo parkirnino. To se mi zdi neumno, prav tako me jezi nevzgojena mladina, ki ne zna pozdravljati. Mene so namreč že v osnovni šoli naučili, da je treba človeka, ki ga srečah v gorah, vselej pozdraviti. Gre za osnovo oziroma bonton, ki si ga je treba zapisati v možgane,« je bil ob našem srečanju na Lubniku brez dlake na jeziku kleni Ljubljančan. Priljubljeno izletniško točko nad Škofjo Loko je prvič obiskal v svojih mladih letih – ko je prečkal Slovensko planinsko pot od Maribora do Ankarana, je pojasnil.

Od izkušene slaščičarke do nepogrešljive gorske kuharice

V škofjeloškem planinskem društvu so zelo ponosni na oskrbovanje Doma na Lubniku. Zadnjih pet let se tam ponašajo tudi s certifikatom Okolju prijazna koča, ki ga Planinska zveza Slovenije podeljuje kočam z vzorno urejeno komunalno infrastrukturo, posluhom za varovanje okolja in prijaznostjo do obiskovalcev. Od leta 1952 do današnjih dni se je v domu izmenjalo kar 56 oskrbnikov. Ti so poleg številnih prostovoljcev vselej zgledno poskrbeli za tamkajšnje obiskovalce, le-te pa danes na vrhu vzpetine z odprtimi rokami pričaka Tatjana Letnar. Oskrbnica na Lubniku je že šest let, pred tem je štiri leta skrbela za gostoljubje pohodnikov na Blegošu, še pred tem obdobjem pa je bila 21 let slaščičarka v Domžalah.

»Zelo rada sem v družbi ljudi, rada tudi kuham in pečem. Zato sem se tudi javila na razpis za oskrbnico in bila neznansko vesela, da sem bila izbrana med številnimi prijavljenimi. V gorski koči mora človek delati z dušo in srcem, do ljudi mora biti dober in prijazen tudi takrat, ko je sam slabe volje,« je povedala Letnarjeva, ki sicer prihaja iz Gorenje vasi. Obiskovalci doma najbolj pohvalijo njene jedi na žlico – joto, pasulj in ričet – pa tudi ocvirkovico, flancate, jabolčni zavitek, štruklje in carski praženec. »Včasih ob lepih koncih tedna tudi česa zmanjka, a na srečo pohodnikov to ne zmoti in naročijo kaj drugega,« nam je zaupala sogovornica. Med tednom kuha sama, medtem ko ji ob koncih tednov, odvisno od vremena, na pomoč priskoči še od štiri do pet pomočnikov. »Pri nas ni nikoli dolgčas. Z obiskovalci smo kot družina, lepo se imamo in smo prijatelji. To nenazadnje dokazujejo tudi naši Lubnikarji, pohodniki, ki svoje vzpone na škofjeloško izletniško točko beležijo z vpisi v posebno knjigo. Med njimi je tudi rekorderka Ivanka Pivk, 92 let stara gospa z več kot 10.000 vzponi na Lubnik, ki nas še vedno vsako jutro obišče,« je ob koncu našega obiska še povedala Letnarjeva in dodala, da svojega poslanstva oskrbnice doma ne bi nikoli zamenjala za kakšno drugo delo.

*** Čeprav nisem Škofjeločan, ampak živim v ljubljanskih Kosezah, jo precej rajši mahnem na Lubnik kot na Šmarno goro, saj mi ni prav, da so na njenem vznožju uvedli plačljivo parkirnino. Jože Jurca, pohodnik